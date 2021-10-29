 德國之聲專訪台灣人權工作者李明哲 | 在线报导 | DW | 06.10.2022

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在线报导

德國之聲專訪台灣人權工作者李明哲

台灣人權工作者李明哲接受德國之聲專訪，憶述在中國被囚禁那5年，被強迫勞動的經歷。李明哲曾被中国大陆司法机关判處有期徒刑5年，褫奪政治權利2年，成為首個以顛覆國家政權罪入獄的台灣人，于2022年4月15日刑满獲釋返回台灣。

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