德國之聲專訪台灣人權工作者李明哲

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
台灣人權工作者李明哲接受德國之聲專訪，憶述在中國被囚禁那5年，被強迫勞動的經歷。李明哲曾被中国大陆司法机关判處有期徒刑5年，褫奪政治權利2年，成為首個以顛覆國家政權罪入獄的台灣人，于2022年4月15日刑满獲釋返回台灣。
近来，乌克兰和台湾的国会议员开始通过在议会建立友好小组来深化双边交流。然而，乌克兰议员却向媒体透露，中国试图阻碍乌克兰国会成立该小组，并批评中国向俄罗斯购买石油的举动。
美国总统拜登再次公开重申若中国武力犯台，美国会派军队协防。此外，他说自己今年初曾警告习近平，中国若违反对俄制裁，该举动将是个「巨大的错误」。
儘管中國在台灣周圍進行了大規模的軍事演習，但台灣的生活和氛圍過去幾天基本上保持不變。這種相對平靜的氛圍與國際社會對台海局勢的看法形成了鮮明的對比。
中国国台办发言人马晓光周三表示，“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，并称两岸统一后，台湾可以实行不同于“祖国大陆”的社会制度。不过台湾方面再批此种说法为“一厢情愿、罔顾事实”。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版