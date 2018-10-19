德国GDP三年半来首次下滑

(德国之声中文网)德国在第三季度的国民生产总额(GDP)下滑了百分之0.2。 是这个欧盟最大经济体三年多以来，首次出现下滑的数字。

德国联邦统计局周三公布了此消息:「这是继2015年第一季之后，首次出现按季下滑的状况。 」

在上个季度出现强劲的0.5%成长之后，经济学家就预期这个季度会回弹。

原先，路透社请众多经济学家预测出的结果，应是下滑0.1个百分比。 现在结果显示，下滑的幅度稍微超出预期。

就在上周，德国经济专家联合会下修了对2018年的经济成长率的预期。 三月时，他们预期2018年的经济成长率为2.8%，如今把这个数字下修到1.6%。

虽然经济指标转弱，但是经济学家们仍然相信，这只是短时间的挫败，对德国整体的经济状况并不担心。

在裕信银行担任首席经济学家的黎斯(Andreas Rees)说: 「这个下滑相对而言，与基本面无关。 德国经济将在第四季度恢复活力。 」

国民生产毛额(GDP)乃是藉由统计一个国家在特定时段内，市场上交易的货物与服务的最终价值，来估算一个国家在该时段的产值。 这可以用来界定一个国家的经济是否有成长。

而季度GDP，则以三个月为一期，按季计算增减。 这个指针虽可反映短期的经济波动，却没有办法反映经济的整体走势。 现在GDP下滑的主因，主要归因于汽车产业的问题，以及零售业的疲弱。

罗法(路透社、德新社、法新社)