德国G7峰会拉开帷幕 乌克兰是主旋律

（德国之声中文网）7国集团首脑周日开始在德国巴伐利亚州南部的埃尔茂豪华城堡举行为期3天的年度峰会。东道主、德国总理肖尔茨会前同到访的美国总统拜登进行了短暂的双边会晤，会晤内容没有公布。在之后的记者会上，拜登除赞扬德国总理做出的努力外，还称柏林是华盛顿最重要的盟友之一。他说，7国集团以及北约，面对俄罗斯发动的侵略战争，必须团结一致。

拜登说，"普京从一开始就算计着分裂北约，还有G7,但我们没有分裂，我们也不会分裂"。G7会议结束后，紧接着在西班牙举行北约峰会。

团结一致的背后

事实上，西方能否继续保持一致的问题正在面临严峻考验。德国、法国和意大利国内渐渐出现多重怀疑的声音，他们问停火是不是更好的选项，代价则是乌克兰做出牺牲，放弃部分领土。据媒体报道，欧洲一份跨国调查显示，更多选民将物价上涨、能源紧缺看作是比乌克兰战争更严重的危机，他们表示，未来仍应该某种程度上修复同俄罗斯的关系。

英国、波兰以及波罗的海三国的立场同以上国家针锋相对，认为违背乌克兰条件的任何和平协定，都会纵容俄罗斯今后发动更多侵略。

东道主德国希望借峰会之机，效仿当年推出一个旨在乌克兰战后重建的"马歇尔计划"。正是受益于1948至1952年的"马歇尔计划"，战败国德国在二次大战结束6年后恢复了繁荣，创造了经济奇迹。

除美国和德国外，参加7国集团的还有加拿大、法国、意大利、日本和英国。欧盟领导人以观察员身份与会，此外，本届东道国还邀请了阿根廷、印度、印尼、塞内加尔以及南非等民主制国家参加一个峰会专门会议，乌克兰总统泽连斯基也会在会议期间做视频讲话。

肖尔茨会晤马克龙及其夫人

英美等禁止进口俄罗斯黄金

峰会正式开始前，英国发表一项声明称，为增加制裁莫斯科的力度，已联合美国、日本以及加拿大一道禁止进口俄罗斯黄金。该声明写道，联合行动将"直接击中俄罗斯亿万富翁，打击普京战争机器的心脏。"俄罗斯去年黄金出口总额约为146亿欧元。英国方面表示，俄乌战争爆发后，英国进口黄金量增加，因为俄罗斯巨富在国外为逃避制裁纷纷购入黄金。拜登在推特上暗示，其它7国集团成员，即德国、法国、意大利，也应该加入黄金制裁行列。

时隔三周后，就在7国峰会开始前几小时，俄罗斯再次发射火箭袭击基辅，乌克兰外长发推特呼吁，"7国峰会集团应该用加强对俄罗斯的制裁、向乌克兰增援更多重型武器给予回答。"

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