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德国最重要的股票指数，包含有30家主要的德国公司。
因为该指数只包含德国最赚钱的公司，因此有人批评其无法准确反应德国经济。
德国最重要证券综合指数——达克斯（DAX）规模将扩大。 33 年前创建时，其成员是30家，未来将扩为40家。根据一项改革计划，这个德国最重要股市晴雨表将于9月重组。
因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。
在经历了周二的小幅回升之后，周三德国股市再次开盘走低。周三一早开市，DAX较前一天收盘便下跌3.6%，开始交易后继续下跌。中午11点前曾一度跌至8456.12点，跌幅超过5%。
组成DAX证券指数的30家公司，被认为是德国最重要的企业。其中的29家，都经营有中国业务。他们如何看待新疆再教育营、香港示威、人权状况等中国政治议题？德国《世界报》日前向这些企业的高管们发出了问询函。
面对中国官方提出的要求，包括德国汉莎航空公司在内的诸多德企已经乖乖“合规”，在网站上将台湾、香港和澳门视为中国的一部分。那排名前十的德国企业目前是如何处理这三地的名称呢？
德国DAX指数最重要的30家公司的总裁都是学什么出身的？经济？数理化？有文科么？
德国总理默克尔上台以来已经是第7次出访中国。《美因茨汇报》在一篇报道中指出，默克尔多次出访中国显现出，"少了中国是行不通的"。《南德意志报》则发表社论指出，中共利用高压政策制造出平静的假相，但却无法制造稳定。
对于乌克兰来说，目前正在面临的危机有可能意味着国家破产。但是分析人士指出，国际市场和欧洲天燃气进口所受影响有限。欧盟承诺今后几年向乌克兰提供总值达到110亿欧元的财政援助。
25年的起落沉浮，德国达克斯DAX指数映射了德国最大的30家公司的发展变化，与此同时也是全球股市最为重要的晴雨表之一。
虽然德国人并不看好股票投资，但他们还是把股价推向一个又一个高峰，让德国的大盘现在犹如脱缰之马。这其中的原因很简单：“因为市场上的大笔资金找不到更好的投资选择。”
全球股市在经历了一天"黑色星期一"之后并不意味着国际金融市场的天气会自动转晴。本周二，德国DAX指数在开盘后一度暴跌超过7个百分点。投资人由于担心全球经济出现新一轮衰退，开始放弃股市转而选择投资黄金。
德国DAX企业总裁去年的平均年薪是450万欧元，比前年增加两成。收入最高的是大众汽车总裁温特科恩（Martin Winterkorn）--年薪930万欧元。
如果最新的经济增长数据可信的话，那就意味着德国经济已经走出谷底，未来数季度德国经济可望缓慢增长。证券交易所也反映了这一增长期趋势。最近几天，德国达克斯股票指数收盘超过5500点，达到今年以来的新高。而自年初开始，股价已平均上涨了百分之十五。
许多德国企业，尤其是达克斯企业的大部分盈利是在国外获得的。但这些跨国企业的董事会组成如何？有来自国外的优秀管理人员在这些企业领导层里担任要职吗？为了寻找相关答案，德国的SKP咨询顾问公司就所有达克斯企业展开调查。结果如何呢？
过去一年疯狂的股市究竟意味着什么？到底有过多少个黑色星期五？2008年12月30日，当年最后一天交易日，德国重要股指DAX指数以4810点收盘，比前一天增长2.24个百分点。德国之声记者Sandra Petersmann在采访巴伐利亚金融中心证券教授沃尔夫冈·盖尔克时，盖尔克表示，这并不意味着股市显示出牛市势头。
大众股票在短短几天里飙涨又回落，高峰期到达千元一股，大众一度成为世界上市值最高公司。到底怎么回事？
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