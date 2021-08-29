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德国DAX指数

德国最重要的股票指数，包含有30家主要的德国公司。

因为该指数只包含德国最赚钱的公司，因此有人批评其无法准确反应德国经济。

10.03.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Mann geht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an der Tafel mit der Dax-Kurve vorbei. Nach dem schwarzen Montag an den Börsen weltweit wird für den Aktienhandel wieder ein Plus erwartet. (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit) Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德证综指达克斯扩容：从30到40家 29.08.2021

德国最重要证券综合指数——达克斯（DAX）规模将扩大。 33 年前创建时，其成员是30家，未来将扩为40家。根据一项改革计划，这个德国最重要股市晴雨表将于9月重组。
The logo of Lufthansa is seen in this illustration. The DAX is the major German stock market index consisting of the 30 major companies trading at the Frankfurt Stock Exchange. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

惨遭降级！汉莎航空被“逐出”达克斯 05.06.2020

因新冠危机市值大跌的汉莎航空公司失去了在股市"德甲" ——达克斯（Dax）中的一席之地，降格进中型公司指数（MDax）。一家房地产公司则晋级成为达克斯三十强新成员。
10.03.2020, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Mann geht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an der Tafel mit der Dax-Kurve vorbei. Nach dem schwarzen Montag an den Börsen weltweit wird für den Aktienhandel wieder ein Plus erwartet. (Aufnahme mit längerer Verschlusszeit) Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德国股市周三开盘继续一路走跌 18.03.2020

在经历了周二的小幅回升之后，周三德国股市再次开盘走低。周三一早开市，DAX较前一天收盘便下跌3.6%，开始交易后继续下跌。中午11点前曾一度跌至8456.12点，跌幅超过5%。
--FILE--View of a logo of Siemens AG during an exhibition in Wuhan city, central China's Wuhan province, 29 April 2018. Siemens entered into more than ten agreements with Chinese partners in support and exploration of opportunities from the Belt and Road Initiative (BRI). At the Belt and Road International Summit held by Siemens today, more than 1,000 leaders and executive representatives from governments, enterprises, investors, financing institutions and think tanks from more than 30 countries and regions gathered. Foto: Imaginechina/Sun xinming/dpa |

在华德企：在商言商 不问政治 24.06.2019

组成DAX证券指数的30家公司，被认为是德国最重要的企业。其中的29家，都经营有中国业务。他们如何看待新疆再教育营、香港示威、人权状况等中国政治议题？德国《世界报》日前向这些企业的高管们发出了问询函。
港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ 23.05.2018

面对中国官方提出的要求，包括德国汉莎航空公司在内的诸多德企已经乖乖“合规”，在网站上将台湾、香港和澳门视为中国的一部分。那排名前十的德国企业目前是如何处理这三地的名称呢？
25.08.2015 *** Traders are pictured at their desks in front of the DAX board at the stock exchange in Frankfurt, Germany, August 25, 2015. REUTERS/Staff/remote

揭揭德国顶级高管的学历“老底” 13.08.2016

德国DAX指数最重要的30家公司的总裁都是学什么出身的？经济？数理化？有文科么？
German Chancellor Angela Merkel (C) chats with her delegates as she attends a bilateral meeting with Chinese Premier Li Keqiang (not pictured) at the Great Hall of the People in Beijing July 7, 2014. REUTERS/Andy Wong/Pool (CHINA - Tags: POLITICS)

中共政策为未来埋下不稳定的种子 07.07.2014

德国总理默克尔上台以来已经是第7次出访中国。《美因茨汇报》在一篇报道中指出，默克尔多次出访中国显现出，"少了中国是行不通的"。《南德意志报》则发表社论指出，中共利用高压政策制造出平静的假相，但却无法制造稳定。
A view of a board listing foreign currency rates against the Russian ruble just outside an exchange office in central Moscow on March 3, 2014. Russian stock markets crashed today almost 10 percent and the ruble plunged to historic lows in value against the dollar and euro, as alarm grew over the potentially disastrous economic consequences of military intervention in Ukraine. AFP PHOTO/ DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

乌克兰经济难逃一劫 05.03.2014

对于乌克兰来说，目前正在面临的危机有可能意味着国家破产。但是分析人士指出，国际市场和欧洲天燃气进口所受影响有限。欧盟承诺今后几年向乌克兰提供总值达到110亿欧元的财政援助。
Die Anzeigetafel für den DAX spiegelt sich am 06.05.2013 in der Börse in Frankfurt am Main (Hessen) in Plexiglas mit der Aufschrift DAX. Der Index war zunächst auf ein Jahreshoch geklettert, dann aber wieder leicht gefallen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

DAX年方25 正青春年少 01.07.2013

25年的起落沉浮，德国达克斯DAX指数映射了德国最大的30家公司的发展变化，与此同时也是全球股市最为重要的晴雨表之一。
Photo taken at the Frankfurt Stock Exchange, where the Africa Business Week is taking place from 22.04-26.04.2013 Copyright: DW/A. Cascais via Guilherme Correia da Silva, DW Portugiesisch

欧债危机中的德国“炒股热” 07.05.2013

虽然德国人并不看好股票投资，但他们还是把股价推向一个又一个高峰，让德国的大盘现在犹如脱缰之马。这其中的原因很简单：“因为市场上的大笔资金找不到更好的投资选择。”
Robert Halver, chief analyst of a German private bank gestures at the stock market in Frankfurt, Germany, Tuesday, Aug.9, 2011, where the stock index DAX went up in the afternoon when the NYSE opened. (Foto:Michael Probst/AP/dapd)

股市信心难拾 周二慌乱依旧 09.08.2011

全球股市在经历了一天"黑色星期一"之后并不意味着国际金融市场的天气会自动转晴。本周二，德国DAX指数在开盘后一度暴跌超过7个百分点。投资人由于担心全球经济出现新一轮衰退，开始放弃股市转而选择投资黄金。
Martin Winterkorn, Vorstandsvorsitzender des Volkswagenkonzerns, stellt am Montag (28.02.2011), am Vorabend des ersten Pressetages beim Autosalon Genf, in einer Veranstaltungshalle in Genf, Schweiz, die Studie VW Bulli vor. Foto: Uli Deck dpa

德国经理人年薪恢复至危机前水平 07.07.2011

德国DAX企业总裁去年的平均年薪是450万欧元，比前年增加两成。收入最高的是大众汽车总裁温特科恩（Martin Winterkorn）--年薪930万欧元。
Ein Aktienhaendler ist am Dienstag, 7. Oktober 2008, vor dem Verlauf des DAX an der Boerse in Frankfurt am Main zu sehen. Die internationalen Aktienmaerkte sind auch am Tag nach dem weltweiten Boersenbeben hochnervoes. Vor allem die Aktien von Banken sind heftig unter Druck geraten. Die Deutsche Bank verlor am Dienstag zeitweise um die 13 Prozent und verzeichnete am Mittag noch ein Minus von 6,6 Prozent. Der Deutsche Aktienindex (DAX) drehte jedoch getrieben vom enormen Anstieg der VW-Aktie in Plus - sie verzeichnete einen Anstieg von 42 Prozent oder mehr als 120 Euro. (AP Photo/Michael Probst)

德国达克斯股票指数创今年最高 28.08.2009

如果最新的经济增长数据可信的话，那就意味着德国经济已经走出谷底，未来数季度德国经济可望缓慢增长。证券交易所也反映了这一增长期趋势。最近几天，德国达克斯股票指数收盘超过5500点，达到今年以来的新高。而自年初开始，股价已平均上涨了百分之十五。
Symbolbild Manager im Stress

达克斯高管人员构成有玄机 08.08.2009

许多德国企业，尤其是达克斯企业的大部分盈利是在国外获得的。但这些跨国企业的董事会组成如何？有来自国外的优秀管理人员在这些企业领导层里担任要职吗？为了寻找相关答案，德国的SKP咨询顾问公司就所有达克斯企业展开调查。结果如何呢？

巴伐利亚金融中心沃尔夫冈·盖尔克教授预测德国股市09年走势 02.01.2009

过去一年疯狂的股市究竟意味着什么？到底有过多少个黑色星期五？2008年12月30日，当年最后一天交易日，德国重要股指DAX指数以4810点收盘，比前一天增长2.24个百分点。德国之声记者Sandra Petersmann在采访巴伐利亚金融中心证券教授沃尔夫冈·盖尔克时，盖尔克表示，这并不意味着股市显示出牛市势头。
ARCHIV - Ein Mitarbeiter der Niedersächsischen Börsen AG hält am Montag (27.10.2008) vor dem Börsengebäude in Hannover drei historische Wertpapiere in der Hand (Archivfoto vom 27.10.2008). Die so genannten Nullstücke (ohne Stempel und Kontrollunterschrift) mußten Unternehmen früher einreichen, bevor die Papiere zum Handel zugelassen wurden. Porsche will weitere Turbulenzen des VW-Kurses verhindern und deshalb Volkswagen-Aktien auf den Markt bringen. Wie das Unternehmen am Mittwoch (29.10.2008) in Stuttgart mitteilte, sollen je nach Marktlage Kurssicherungsgeschäfte in Höhe von bis zu fünf Prozent der VW-Stammaktien aufgelöst werden. Foto: Jochen Lübke dpa/lni/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

大众股票上演疯狂惊险剧 29.10.2008

大众股票在短短几天里飙涨又回落，高峰期到达千元一股，大众一度成为世界上市值最高公司。到底怎么回事？
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