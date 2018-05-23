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德国最重要的股票指数，包含有30家主要的德国公司。
因为该指数只包含德国最赚钱的公司，因此有人批评其无法准确反应德国经济。
面对中国官方提出的要求，包括德国汉莎航空公司在内的诸多德企已经乖乖“合规”，在网站上将台湾、香港和澳门视为中国的一部分。那排名前十的德国企业目前是如何处理这三地的名称呢？
德国DAX指数最重要的30家公司的总裁都是学什么出身的？经济？数理化？有文科么？
德国总理默克尔上台以来已经是第7次出访中国。《美因茨汇报》在一篇报道中指出，默克尔多次出访中国显现出，"少了中国是行不通的"。《南德意志报》则发表社论指出，中共利用高压政策制造出平静的假相，但却无法制造稳定。
对于乌克兰来说，目前正在面临的危机有可能意味着国家破产。但是分析人士指出，国际市场和欧洲天燃气进口所受影响有限。欧盟承诺今后几年向乌克兰提供总值达到110亿欧元的财政援助。
25年的起落沉浮，德国达克斯DAX指数映射了德国最大的30家公司的发展变化，与此同时也是全球股市最为重要的晴雨表之一。
虽然德国人并不看好股票投资，但他们还是把股价推向一个又一个高峰，让德国的大盘现在犹如脱缰之马。这其中的原因很简单：“因为市场上的大笔资金找不到更好的投资选择。”
德国DAX企业总裁去年的平均年薪是450万欧元，比前年增加两成。收入最高的是大众汽车总裁温特科恩（Martin Winterkorn）--年薪930万欧元。
如果最新的经济增长数据可信的话，那就意味着德国经济已经走出谷底，未来数季度德国经济可望缓慢增长。证券交易所也反映了这一增长期趋势。最近几天，德国达克斯股票指数收盘超过5500点，达到今年以来的新高。而自年初开始，股价已平均上涨了百分之十五。
许多德国企业，尤其是达克斯企业的大部分盈利是在国外获得的。但这些跨国企业的董事会组成如何？有来自国外的优秀管理人员在这些企业领导层里担任要职吗？为了寻找相关答案，德国的SKP咨询顾问公司就所有达克斯企业展开调查。结果如何呢？
大众股票在短短几天里飙涨又回落，高峰期到达千元一股，大众一度成为世界上市值最高公司。到底怎么回事？
本周全球股市经历了黑色星期一，在美国却是个例外。由于周一是美国的假日，交易所休市，所以华尔街在第二天才做出反应。尽管交易一开始，情况十分不妙，似乎美联储当天宣布的降息措施没有产生效用，但人们所担心的股市狂泄并没有发生，周三甚至有所回升。亚洲股市也在周四没有出现人们担心的暴跌局面。美国和亚洲的“好消息”也鼓舞了法兰克福股市，DAX周四开盘后涨了6％。
上周五早上，德国股票指数达克斯创造了历史新高，打破了7年前的最高记录。专家认为，达克斯创下记录似乎并不具备后劲，但也不会出现2000年的新经济泡沫现象。
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