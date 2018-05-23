全球股市危机中喘了口气

本周全球股市经历了黑色星期一，在美国却是个例外。由于周一是美国的假日，交易所休市，所以华尔街在第二天才做出反应。尽管交易一开始，情况十分不妙，似乎美联储当天宣布的降息措施没有产生效用，但人们所担心的股市狂泄并没有发生，周三甚至有所回升。亚洲股市也在周四没有出现人们担心的暴跌局面。美国和亚洲的“好消息”也鼓舞了法兰克福股市，DAX周四开盘后涨了6％。