德国8月出口连续第二个月下降

（德国之声中文网）据联邦统计局本周四公布的数据，德国8月份的出口额环比下降1.2%，为1279亿欧元，跌幅超过之前路透社询问的经济学家预期的0.4%。今年7月，德国的出口额环比下降0.9%。

除出口下降外，德国8月的进口额也出乎预料地下降了0.4%，为1114亿欧元。先前，经济学家预计德国8月进口将增长0.5%。

私人银行Hauck Aufhauser Lampe的经济学家巴斯蒂安·赫珀勒（Bastian Hepperle）表示，全球需求疲软给企业带来越来越大的压力，此外，订单数量也越来越少。

具体而言，德国8月对欧盟国家的出口环比下降1.5%，为696亿欧元；对非欧盟国家的出口下降0.9%，为583亿欧元。美国仍是德国商品最大的买家。德国8月对美国的出口为133亿欧元，环比下降1.3%。德国8月对中国的出口环比出现增长，达到84亿欧元，增幅为1.2%。德国8月对英国的出口环比下滑4.2%，为60亿欧元。

德国出口行业的气氛目前处于三年来的谷底。据慕尼黑Ifo经济研究所的调查，出口预期晴雨表从8月的负6.5点降至9月的负11.3点。负责该调查的专家沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）表示，出口经济目前处于一个虚弱阶段，原因在于许多央行为抗击通胀大幅提高基准利率。这导致融资成本增加，抑制了对德国商品的需求。

经济衰退来了——德国该怎么办？

（路透社）

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