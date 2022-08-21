德国8月份通胀率接近8%

(德国之声中文网) 根据联邦统计局周二（8月30日）公布的统计数字，与去年同期相比，德国国内商品和服务成本上升7.9%，比经济学家们此前的预期通胀率（7.8%）还高。这个幅度是德国近50年来的最高水平。

统计报告显示，5月份，德国国内商品和服务价格上涨了7.9%，为1970年代初以来最高增率。此后，国家暂免征燃油税和9欧元全国有效的公交票等措施使6月和7月的通胀率分别降至7.6%和7.5%。随着联邦政府的这两项减负措施8月31日到期，专家们预计，今秋通胀率将升至9%，甚至更高。

一段时间来，能源成为价格最大驱升因素。8月份，能源价格涨35.6%，与7月份基本持平；食品价格比2021年8月高16.6%；服务价格涨2.2%（7月：2.0%）。

Ifo经济研究所新近对9000家企业的调查结果也证实了持续性涨价压力。该所专家沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）指出："仍几乎有一半企业考虑在未来3个月内提高价格。据此，涨价仍将持续。"

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（德新社）

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