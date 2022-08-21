 德国8月份通胀率接近8% | 经济纵横 | DW | 30.08.2022

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经济纵横

德国8月份通胀率接近8%

即使在燃油折扣和9欧元车票等减负措施实施期间，德国通货膨胀势头依旧。专家们担心，随着措施执行期届满，今年秋季以后通胀率还会加速攀升。

德国食品价格8月同比涨了16.6%

德国食品价格8月同比涨了16.6%

 (德国之声中文网) 根据联邦统计局周二（8月30日）公布的统计数字，与去年同期相比，德国国内商品和服务成本上升7.9%，比经济学家们此前的预期通胀率（7.8%）还高。这个幅度是德国近50年来的最高水平。  

统计报告显示，5月份，德国国内商品和服务价格上涨了7.9%，为1970年代初以来最高增率。此后，国家暂免征燃油税和9欧元全国有效的公交票等措施使6月和7月的通胀率分别降至7.6%和7.5%。随着联邦政府的这两项减负措施8月31日到期，专家们预计，今秋通胀率将升至9%，甚至更高。  

一段时间来，能源成为价格最大驱升因素。8月份，能源价格涨35.6%，与7月份基本持平；食品价格比2021年8月高16.6%；服务价格涨2.2%（7月：2.0%）。  

Ifo经济研究所新近对9000家企业的调查结果也证实了持续性涨价压力。该所专家沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）指出："仍几乎有一半企业考虑在未来3个月内提高价格。据此，涨价仍将持续。"

德国涌向“饭桌”的人越来越多

（德新社）

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