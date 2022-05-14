 德国7月向乌克兰提供15辆猎豹式防空坦克 | 德国新闻 | DW | 21.05.2022

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德国7月向乌克兰提供15辆猎豹式防空坦克

德国国防部长兰布莱希特表示，猎豹式防空坦克用来保护重要的基础设施时具有“相当强大的威慑力”。

猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米

猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米

（德国之声中文网）德国国防部发言人周五（5月20日）表示，乌克兰将在7月收到德国提供的15辆猎豹式防空坦克（Gepard）。

据德新社报道，在交付武器的同时，德国军方还将提供培训支持，以及近6万发弹药。

德国国防部长兰布莱希特（Christine Lambrecht）和乌克兰国防部长雷斯尼科夫（Olexii Resnikov）周五举行会晤后宣布了这一消息。兰布莱希特说，猎豹式防空坦克一种“有效的”武器，用于保护重要的基础设施时具有“相当强大的威慑力”。

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继轻型武器之后， 德国现在也向乌克兰提供坦克、火炮等重型武器。基辅还要求得到其它一些武器。我们在这里做一下盘点。

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一波未平，一波又起：上周末德国媒体人施瓦策等文化界人士联名发表公开信，呼吁总理肖尔茨慎重考虑对乌援助重型武器的决定；周二，另一封与之针锋相对、要求尽快将武器援助计划付诸实施的公开信也在媒体上发表，使相关争议进一步升温。

德国全力支持乌克兰，而且提供更多重武器。德国之声记者Sabine Kinkartz认为，肖尔茨总理在纪念二战结束77周年发表的对全国讲话立场鲜明，这是好事。

猎豹式防空坦克什么样？

猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米，也可用于打击地面目标。

这种坦克的设计目标就是用来对付装甲攻击武器，比如苏俄的米-24（Mi-24）直升机，对乌克兰军队特别有用。

它也能有效地对付地面轻装甲目标，如步兵车和运输坦克。但由于其火炮口径相对较小，面对作战坦克时会力不从心。

猎豹式防空坦克诞生于1976年，最后一辆已于2012年退役。这将是一次重新投入使用。

德国武器制造商克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）对德国军队库存的猎豹式防空坦克进行了技术更新，总共可以修复50辆。

德国向乌克兰提供了哪些武器？

德国向乌克兰提供武器的政策在战争开始后的几周时间里发生了具有里程碑意义的变化。很长时间里，柏林在是否应向乌克兰提供坦克、大炮等重型武器问题上迟疑不决。在美国、其它盟国以及乌克兰施压下，德政府在4月底决定提供。

这些武器中包括7门PzH-2000装甲榴弹炮，一种口径为155毫米的自行火炮。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。

PzH-2000型自行榴弹炮可摧毁40公里距离内目标

PzH-2000型自行榴弹炮可摧毁40公里距离内目标

大约60名乌克兰士兵已于5月初抵达德国，开始了榴弹炮使用训练。

德国向乌克兰提供其他武器包括500枚“毒刺”便携式防空导弹，数千个反坦克火箭筒。

然而，乌克兰表示，德国在大型武器系统方面未能及时提供更多帮助。

在俄罗斯表示将战争重点转移到顿巴斯地区东部后，乌克兰恳请西方向其提供快速移动坦克和远程火炮等武器，用来对抗在该地区相对开阔的地形上便捷行动的俄罗斯部队。

（德新社、路透社）

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