德国7市长：请让我们接纳未成年难民

（德国之声中文网）科隆、杜塞尔多夫、波茨坦、汉诺威、弗赖堡、罗滕堡以及奥得河畔法兰克福等7座城市的市长和下萨克森州内政部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周五（3月6日）发表了这份联名呼吁书。两天前，德国联邦议会刚否决绿党关于接纳数千名来自希腊难民营未成年难民的一项议案。

"避风港"

呼吁书的摘录由总部位于汉诺威的RND新闻网络发布。呼吁书说："过去几天，希腊群岛的局势已急剧恶化。特别是对身处在那些十分拥挤的难民营的儿童和妇女来说，她们缺乏最必要的基础设施，医疗服务和住所，这是完全无法令人接受的。"

呼吁书指出，德国约有140个城市已经宣布可以成为"避风港"，并希望帮助更多难民。这些城市的市长们要求联邦政府立即建立法律途径，允许这些城市接收难民。

相关声明表示，一个由130个城市和社区团体组成的安全港城市联盟以及其他德国城市已宣布，愿在紧急方案的框架内，"立即接受500名14岁以下，无人陪伴的未成年人。他们目前在希腊群岛上的生活条件令人无法接受。" 呼吁书指出，已经检查过有关城市的接待能力和"可用于儿童的住宿及教育保障"。

这些城市将优先考虑"父母已不在世并且独自生活在难民营中的孩子"。

过河就是希腊

等待欧盟政策框架

今年2月，土耳其表示将不再阻止难民进入欧盟之后，德国政府一直密切关注希腊与土耳其边境的局势。

土耳其的这一表态基本上背离了2016年与欧盟达成的移民协议，导致成千上万的移民前往邻国希腊和保加利亚这两个欧盟成员国。两国已将安全部队派往各自与土耳其的边界，以防止移民涌入。

来自土耳其、进入希腊的难民人数逐年增加。2019年，有6万名寻求庇护者登陆了爱琴海上的希腊岛屿。这些岛屿上的难民营人满为患，食物，衣服和药品都十分短缺。

欧洲议会最大党团--欧洲人民党党团主席韦伯（Manfred Weber）通过推特向土耳其总统埃尔多安喊话，要求他立即"停止以牺牲数千人为代价勒索欧洲，否则欧盟将终止和土耳其建立的关税同盟。"

对于土耳其来说，欧盟是其最大的贸易伙伴。2018年双边贸易额达到了近800亿欧元的水平。对于欧盟来说，土耳其是其第五大贸易伙伴国。

本周三，德国联邦议院否决了绿党要求接纳5000名来自希腊难民营的未成年人的议案。由社民党和联盟党（基民盟/基社盟）组成的本届大联合政府议会党团在联邦议院的表决中，投票反对从希腊接收这5000名难民，尽管在内容上，众多社民党议员对绿党的相关议案持基本赞同态度。社民党议会党团主席赫格尔（Eva Högl）指出，提案中有"很多正确的东西"，但在目前局面下于事无补，现在所需的是"欧洲解决办法"。对移民采取强硬立场的德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）表示，德国只会在更广泛的欧盟政策框架下接受难民。

在2015年欧洲移民危机期间，德国是最受欢迎的目的地之一。2015年1月至2015年12月期间，有超过一百万的寻求庇护者进入德国。目前，德国已宣布将向希腊和土耳其边境增派20名边防人员，以及一家有海上作业能力的直升飞机。