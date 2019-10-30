德国5G网络加高门槛  华为面临可信度测试

（德国之声中文网）德国外长马斯（Heiko Maas）对媒体表示，作为中国企业，华为有义务遵守中国《国家情报法》，这意味着从事情报活动是这家科技巨头的义务。因此，德国计划增加一项5G可信度测试机制，对其技术进行评估。

德国当局会评估公司是否会受到法律约束，被迫提供实际上应该受到保护的信息和数据："这是华为可能遇到的状况。"

迄今为止，德国外长马斯的表态是柏林方面对华为采取更强硬态度的最强信号，可能至少会在部分5G网络建设上，将华为排除在外。

不久前，马斯与香港示威运动代表人物黄之锋在柏林进行了会面。这引发了德中口水战: 中国驻德国大使对此表达了强烈不满和坚决反对，德国驻华大使则是因此被中国外交部召见。另一方面德国外交部则是立即驳斥中方的批评，强调外长与各国公民社会的代表会晤是正常行为。外长马斯本人强调，未来会继续与人权运动人士会面。

德国官员上个月证实，最新版的德国安全规则手册草案显示，德国将会就技术层面等进行评估，会为设备供应商创造一个公平的竞争环境，不会预先排除任何厂商。德国政府发言人塞伯特在10月中旬在柏林的一场新闻会上表示，"我们不会先发制人地来禁止任何一方或者任何公司"。

观看视频 02:16 分享 华为德国副总：我们的产品没有“后门” 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3E7nL 华为德国副总：我们的产品没有“后门”

华为是全球领先的电信设备供应商，该公司全球市场份额占比为28%。美国指责这家科技巨头与中国政府关系紧密，并对盟国发出警告，认为华为或在网络设备上设置"后门"，让中国能够监视其他国家。

这家总部位于深圳的公司否认指控，5月，美国将华为列入出口管制黑名单，华为发展受阻，恐难保持市场领先地位。

文木 / 罗法 （路透社等）