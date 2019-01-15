 德国5G拟排除华为 美再拿中国电信开刀 | 科技环境 | DW | 17.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

德国5G拟排除华为 美再拿中国电信开刀

目前禁用华为5g的国家有美、澳、新西兰，日、捷克。英法最大电信也表示不会使用华为5g技术。波兰、比利时和挪威则表示会严加审查。台湾政府部门也开始跟进。

Bildkombo Huawei und ZTE (Getty Images/AFP)

美国持续封杀华为和中兴是否会影响与中国的贸易谈判?

(德国之声中文网) 根据德国《商报》 (Handelsblatt)报导，德国政府正积极考虑以更严格安全标准排除使用华为5G设备。

《商报》援引政府消息称，官员正在讨论制定一个华为无法达到的安全标准，以阻止华为进入德国5G行动网路。内容也提到最后手段是修改德国《电信法》。

德国政府在10月份时表示，虽然华盛顿發出警告，但没有法律依据可以将任何供应商排除在即将举行的5G频谱拍卖之外。《商报》表示，最近政府立场已经改变，在国会中表示5G网路的安全性相当重要，会慎重决策。

DW.COM

在波兰逮捕华为当地的主管，并表示考虑禁用华为后，中国官媒环球网要中国政府反制，说波方抓中国间谍，中方也应让波兰吃点苦头，付出代价。 (14.01.2019)

在一名华为员工因为间谍指控在波兰被捕、波兰一名官员表示该国公共机构应该考虑禁用华为后，北京方面周一表示，有关国家应该停止对华为的“无端造谣”。 (14.01.2019)

华为员工在波兰被抓后，公司迅即发表声明解除同当事者的雇佣关系。有网友将之同孟晚舟事件相比，称华为的做法"不地道"。 (14.01.2019)

挪威司法部长周三（1月10日）表示，挪威正在考虑是否加入其他西方国家，拒绝中国华为公司参与这个北欧国家的5G电信基础设施建设。 (10.01.2019)

美议员再锁定华为、中兴

美国两党议员週三(1月16日)共同提出法案，禁止美国公司出售芯片或其他组件给华为、中兴或其他违反制裁及出口管制法律的中国电信公司。

美国共和党参议员柯顿 (Tom Cotton)和众议员加拉格 (Mike Gallagher)、民主党参议员范霍伦 (Chris Van Hollen)和众议员加勒戈(Ruben Gallego)一同提出这项特别针对华为和中兴的法案。他们担心这两家公司的设备可能被用来监视美国人。华为和中兴也都被指责不尊重美国对伊朗的制裁。

柯顿在一份声明中表示:「华为实际上是中国共产党的情报收集机构。其创始人兼执行长是人民解放军的工程师......如果像华为这样的中国电信公司违反我们的制裁或出口管制法律，应该直接被判处死刑。」

于此同时，根据《华尔街日报》，联邦检察官正在调查有关华为窃取美国T-Mobile和其他美企商业机密的指控。牵涉到的技术是一个叫做Tappy的生物识别技术。报导提到，本案很快会正式起诉，并發动刑事调查。

Huawei Intelligent Distribution Cabinet für 5G (DW)

中国政府一直担忧，西方国家在美国的领导与施压下会全面打压华为。

哪些国家拥抱华为5G

相较于西欧国家的戒备，南欧国家像是西班牙、葡萄牙和义大利都对华为表示欢迎。华为也公布数据表示已经签下全球25个5G商用合约，稳居首位。

夏立民/罗法 (路透社等)

广告

经济纵横

Frankreich EU Siemens Alstom (picture-alliance/AP Photo/T.Camus)

出自欧洲的“全球冠军”：通过合并迈向成功？

来自中国的不断增强的竞争使欧盟工业界忧虑日增。有人认为，欧洲巨型康采恩或许可以是一种反制手段。计划中的西门子和阿尔斯通机车板块的合并将是一次测试。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 