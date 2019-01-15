德国5G拟排除华为 美再拿中国电信开刀

(德国之声中文网) 根据德国《商报》 (Handelsblatt)报导，德国政府正积极考虑以更严格安全标准排除使用华为5G设备。

《商报》援引政府消息称，官员正在讨论制定一个华为无法达到的安全标准，以阻止华为进入德国5G行动网路。内容也提到最后手段是修改德国《电信法》。

德国政府在10月份时表示，虽然华盛顿發出警告，但没有法律依据可以将任何供应商排除在即将举行的5G频谱拍卖之外。《商报》表示，最近政府立场已经改变，在国会中表示5G网路的安全性相当重要，会慎重决策。

美议员再锁定华为、中兴

美国两党议员週三(1月16日)共同提出法案，禁止美国公司出售芯片或其他组件给华为、中兴或其他违反制裁及出口管制法律的中国电信公司。

美国共和党参议员柯顿 (Tom Cotton)和众议员加拉格 (Mike Gallagher)、民主党参议员范霍伦 (Chris Van Hollen)和众议员加勒戈(Ruben Gallego)一同提出这项特别针对华为和中兴的法案。他们担心这两家公司的设备可能被用来监视美国人。华为和中兴也都被指责不尊重美国对伊朗的制裁。

柯顿在一份声明中表示:「华为实际上是中国共产党的情报收集机构。其创始人兼执行长是人民解放军的工程师......如果像华为这样的中国电信公司违反我们的制裁或出口管制法律，应该直接被判处死刑。」

于此同时，根据《华尔街日报》，联邦检察官正在调查有关华为窃取美国T-Mobile和其他美企商业机密的指控。牵涉到的技术是一个叫做Tappy的生物识别技术。报导提到，本案很快会正式起诉，并發动刑事调查。

哪些国家拥抱华为5G

相较于西欧国家的戒备，南欧国家像是西班牙、葡萄牙和义大利都对华为表示欢迎。华为也公布数据表示已经签下全球25个5G商用合约，稳居首位。

夏立民/罗法 (路透社等)