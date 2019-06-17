德国50城镇张开双臂 愿接纳难民

（德国之声中文网）超过50个德国城镇愿意接收海上救援人员从地中海营救的难民。据德国联邦内政部公布的消息，这些城镇的政府已经做出愿意额外接收难民的书面承诺。上周，德国援助组织"海洋观察"在利比亚海岸前营救了一条橡皮船上的50多名难民，然而意大利政府不希望"海洋观察"3号救援船]在意大利港口停泊。

海上援救组织批评德国显然也在等待欧洲的解决方案。上周五（6月7日），12个德国城市在柏林成立"安全港湾城市"联盟。据该联盟自己公布的消息称，成立联盟的目的就是让各城镇额外接收难民配额之外的获救难民。在德国，有关难民接收和分配的决定权掌握在联邦政府和联邦州，而不是乡镇政府的手中。

据"海桥"救援运动发言人马格尼（ Maura Magni）说，该联盟旨在促进接收难民，并在希望难民融入当地社会的各城镇之间推动信息交流。同时，此举也是为了增加对联邦政府的压力，迫使他们放弃对接收难民的阻挠。

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



据"海桥"组织的发言人马格尼说，该联盟将每周定期调查了解其它乡镇对加入该联盟的兴趣。各城镇有义务为接收难民建立较安全的机制。据马格尼说，城镇地区目前接纳或者计划接纳难民的能力还不清楚。

李京慧/李鱼 (德新社、基督教通讯社)