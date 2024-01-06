德国2024趋势预测：乌克兰战事无望停歇，民众对政府失望

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨（SPD）再次飞往德国洪灾地区了解现场情况。这一次，他有备而来，穿着防水橡胶靴，而不必只是站在水边。新年前夜，当时肖尔茨穿着登山鞋来下萨克森州视察灾情，引起了人们的不满。

德国人对他们的总理本来就不怎么满意。只有19%的公民对肖尔茨的工作感到满意。对于联邦政府整体的满意度就更糟了。仅有17%的人认为由社民党、绿党和自民党组成的联合政府表现良好。

这是最新的"德国趋势"（ARD-Deutschlandtrend）得出的调查结果，民意调查机构Infratest-dimap于1月2日和3日对总共1321名有投票权的公民进行了民意调查。

有意思的现象是，即使是执政党各自的选民也普遍感到不满。78%选民对自民党不满，58%的选民对社民党不满。即使是自2021年12月政府上来以来一直满意度最高的绿党，现在也只有一半的人对其表示满意。

如果下周日联邦大选

去年，联合执政党各方争执不断。今年这种情况是否会得到改变，令人怀疑。联邦宪法法院去年裁决联邦政府的部分预算管理违宪。现在，国库里少了不少钱，社民党、绿党和自民党必须就他们想要省钱和能够省钱的地方达成一致。

执政党会达成一致，还是联合政府会因为政治和意识形态上的分歧而提前下台？ 49%的受访者认为，联邦政府能撑过2024年，41%认为撑不过去。但是，社民党、绿党和自民党可能不会对提前举行大选感兴趣。他们的支持率实在太低，加在一起也只有32%。

在不安中迎来2024

今年年初，民意调查机构Infratest-dimap还对德国公民的个人期望进行了调查。调查结果显示，人们的积极情绪与去年相比明显降低。只有一半多一点的人认为2024年会是好的一年。三分之一的人认为，2024会是糟糕的一年。对2024年的预测：更多极端天气，物价持续上涨，移民问题不会缓解。83%的公民认为德国状况令人担忧。

乌克兰战争将持续

德国人对发生的国际暴力冲突也持悲观态度。73%的受访者认为中东战争在今年结束的可能性很小。受访者对乌克兰战争的未来更为悲观。只有9%的人认为战争会在今年结束，比2023年初降低了23个百分点，这可能反映了乌克兰的攻势没有达到人们预期。

认为将乌克兰领土割让给俄罗斯是战争结束的先决条件的观点在过去九个月内明显上升，达到了44%。然而，大多数人仍然认为，应该由乌克兰自己决定何时与俄罗斯进行谈判。

去年年底，欧盟决定启动与乌克兰的入盟谈判。调查显示，与一年前相比，对于乌克兰成为长期欧盟成员国的支持略有下降，从去年2月的58%下降到现在的53%。对于乌克兰长期加入北约的支持也有所下降，目前不到一半的人（44%）支持加入，与去年相比减少了7个百分点。

这对德国意味着什么？

联邦政府表示，只要乌克兰需要，就会一直提供支持。基民盟和基社盟也支持这一路线。联邦政府宣布，今年将提供80亿欧元的军事援助。过去几个月来，德国公民对德国在乌克兰问题上的立场基本上没有变化。然而，取决于受访者是在德国西部还是东部，答案会有所不同。

近三分之一的受访者依然认为德国提供了过多的武器。与此相反，也有五分之一的人主张提供更多的军事援助。四分之一的受访者认为可以加强对俄罗斯的制裁措施。有一半的人认为德国为结束战争所做的外交努力不足。

持续的战争和日益严重的财政预算问题也给财政援助带来了影响。有41%的人（较2022年4月增加了21%）认为德国对乌克兰的财政援助过多。

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如果美国退出援助，该怎么办？

德国是乌克兰全球第二大援助国，第一是美国。2024年是否会继续保持这种状态？年底美国总统大选后，美国会撤出援助吗？如果撤出的话，对欧盟和德国又意味着什么？

80%的受访者怀疑，如果美国撤出对乌克兰的援助，其不足部分能否由欧盟国家来弥补。然而，德国总理肖尔茨认为德国应该肩负起责任。肖尔茨在社民党会议上表示，如果其他国家在支持上出现问题，德国必须做好承担更多责任的准备。因此德国必须采取行动，拿出决策 "以使我们能够做到这一点"。意思是：在必要时，须通过借贷获取资金。

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