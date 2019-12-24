德国2019经济放缓 国家财政大幅盈余

（德国之声中文网）受贸易战、全球冲突和世界景气疲软趋势影响，德国经济增速再度趋弱。2019年，德国国内生产总值只增长了0.6%，而2018年和2017年则分别还是1.5%及2.5%。联邦统计局周三（1月15日）公布了这一初步统计结果。

根据这一统计结果，2019年是德国经济2010年以来连续增长的第十个年份。10年前，这个欧洲最大国民经济体正致力于走出全球金融危机导致的2009年严重萧条困境。

联邦统计局指出，去年，消费者的购买欲望再度成为扶持景气的重要支撑，个人消费支出增长1.6%，明显高于此前两个年份。此外，建筑业持续兴旺。国家的支出也有所增加，这些支出中包括社会福利及雇员薪资。

统计数字显示，尤其对出口型的德国经济而言，2019是艰难的一年。贸易争端和英国脱欧闹剧使顾主不知所措，遏制了投资。汽车、机械制造等德国关键行业，以及电子、化学工业明显受到影响，制造业在去年甚至陷入衰退。

因此，外贸不再是经济增长引擎。据初步计算结果，进口增长1.9%，高于商品和服务出口（仅为0.9%）。

不过，由于经济依旧增长、利息持续低下，国家财政仍继续受益，但不如2018年。

德国总财政盈余近500亿欧元

虽景气趋弱，德国国家财政去年仍连续第六年获得盈余。根据联邦统计局周三公布的数字，联邦、州、城镇和社会保险机构的总收入多于支出498亿欧元，约为国内生产总值的1.5%。2018年盈余620亿欧元，为迄今最高纪录。

世界经济研究所（IfW）一名税收问题专家在解释去年国家财政仍有巨大盈余这一现象时指出，景气趋于黯淡尚未反映在就业市场上，而另一方面，"就业和薪资又有增加，导致税收和缴费收入增加"，个人消费和建筑业火爆使金钱大量流入国库。他指出，"与此同时，低息时期减轻了国家预算负担，……此外，很多本计划用于投资的拨款根本就未动用"。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）