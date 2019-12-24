德国2019经济放缓 国家财政大幅盈余

（德国之声中文网）受贸易战、全球冲突和世界景气疲软趋势影响，德国经济增速再度趋弱。2019年，德国国内生产总值只增长了0.6%，而2018年和2017年则分别还是1.5%及2.5%。联邦统计局周三（1月15日）公布了这一初步统计结果。
根据这一统计结果，2019年是德国经济2010年以来连续增长的第十个年份。10年前，这个欧洲最大国民经济体正致力于走出全球金融危机导致的2009年严重萧条困境。
联邦统计局指出，去年，消费者的购买欲望再度成为扶持景气的重要支撑，个人消费支出增长1.6%，明显高于此前两个年份。此外，建筑业持续兴旺。国家的支出也有所增加，这些支出中包括社会福利及雇员薪资。
统计数字显示，尤其对出口型的德国经济而言，2019是艰难的一年。贸易争端和英国脱欧闹剧使顾主不知所措，遏制了投资。汽车、机械制造等德国关键行业，以及电子、化学工业明显受到影响，制造业在去年甚至陷入衰退。
因此，外贸不再是经济增长引擎。据初步计算结果，进口增长1.9%，高于商品和服务出口（仅为0.9%）。
不过，由于经济依旧增长、利息持续低下，国家财政仍继续受益，但不如2018年。
德国总财政盈余近500亿欧元
虽景气趋弱，德国国家财政去年仍连续第六年获得盈余。根据联邦统计局周三公布的数字，联邦、州、城镇和社会保险机构的总收入多于支出498亿欧元，约为国内生产总值的1.5%。2018年盈余620亿欧元，为迄今最高纪录。
世界经济研究所（IfW）一名税收问题专家在解释去年国家财政仍有巨大盈余这一现象时指出，景气趋于黯淡尚未反映在就业市场上，而另一方面，"就业和薪资又有增加，导致税收和缴费收入增加"，个人消费和建筑业火爆使金钱大量流入国库。他指出，"与此同时，低息时期减轻了国家预算负担，……此外，很多本计划用于投资的拨款根本就未动用"。
凝炼/叶宣（德新社、路透社）
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贫穷在德国是什么模样？
高楼下的昏暗前景
这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。
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为“救济餐桌”做准备
不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。
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多元化的贫穷
来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。
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高龄志愿者
在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。
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衰败的哈勒市
位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。
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德国的“穷孩子”
上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。
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“不让孩子饿肚子”
“Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。
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饭后要刷牙
“Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。
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流落街头
在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。
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他的梦想
Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。
作者: Viola Röser