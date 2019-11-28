德国2019年年度词汇是……

（德国之声中文网）德国2019年度词汇出炉，今年当选的词是"Respektrente"。德国语言协会（GfdS）今天发布了本年度的热词排行榜。"Respektrente"的意思是有尊严的养老金。这个词的背景是，德国正在计划实施基本养老金制度，以保障那些从业多年，却退休金菲薄人士的生活。

说到 "Respektrente"这个词，就不得不提到德国劳动部长海尔（Hubertus Heil，社民党）。今年年初，在大联盟进行基础养老金话题的讨论之中，海尔提出了这样的观点："一辈子的贡献理应得到尊重。"另外，他还提出可以把基础养老金叫做"尊严养老金或者是公平养老金（Gerechtigkeitsrente）"。

电动滑板：德国代步工具的革命 自由自在地滑行 对于那些追求时速和马力的发烧友来说，电动滑板最高只有20公里的时速，肯定不能引起他们的兴趣。但毕竟它是一种毫不消耗体力的代步工具。联邦议院已经立法通过了电动滑板的行驶许可，相关法规还需要经过参议院的批准。今年春季，有关电动滑板的法规就可能开始生效。

电动滑板：德国代步工具的革命 市长亲自试滑 不知此情此景，是否勾起了他儿时的记忆？班贝格市长安德里亚斯·史塔克（ Andreas Starke）显然对这个“玩具”爱不释手。电动滑板已经通过了在班贝格市的上路试验。今后，电动滑板可以在自行车专有路线上行驶，而在没有自行车专有道路的路段，它甚至可以直接在机动车道路上行驶。目前尚存争议的是，电动滑板是否也可以使用人行道。使用者是否必须佩带头盔则完全没被提上讨论议程。

电动滑板：德国代步工具的革命 爱担心的德国人 西部牛仔在大草原上纵马驰骋的画面早已成为历史。现如今，美国人更喜欢用电动踏板作为交通工具。相比之下，德国人还在担心电动踏板是否会影响交通安全。哎，德国人总是有太多的担心。

电动滑板：德国代步工具的革命 “暴走”的游客 在最短的时间内，看完最多的景点 - 有了电动平衡车“Segways”，这完全不在话下。在德国各大景区，这类平衡车已经非常普及。Segway是最受旅游者欢迎的代步工具，2001年由美国同名公司出品。2009年获准在德国的专用道和自行车道行驶。

电动滑板：德国代步工具的革命 电动踏板 德国交通部正在考虑为更多的代步工具发放交通许可。官方机构的叙事方式是这样的：正在考虑为没有方向盘和操纵杆的车辆发放特殊行车许可的可能性。这种特殊行车许可一旦获准发放，电动踏板就将从中获益。迄今为止，电动踏板只能在私人领地上使用。

电动滑板：德国代步工具的革命 灵感来自好莱坞大片 好莱坞大片《重返未来》中的Hoverboard已经遇到了强劲的竞争：除了不会飞行，现实版的电动平衡车在其他方面都比电影里更加出色。当然，如果全速行驶时，突然失控，那么驾驶者也难免会进入飞行模式。电动平衡车依靠身体重心转移来操控。但是在德国，这种电动平衡车基本不被允许参与道路交通。

电动滑板：德国代步工具的革命 逍遥的独轮侠 想挑战自己体育极限的人，不妨去试试电动单轮车。同电动平衡车一样，这款单轮车也是靠调整身体重心来控制。在德国，电动单轮车也不得进入公共街道和场地。图为一名单轮车爱好者正在参加示威集会，呼吁加快电动小型车辆的合法化。

电动滑板：德国代步工具的革命 车迷推动小型电动车合法化 电动车越来越被社会所接受，离不开大量发烧友锲而不舍的执着努力。示威集会上这名车迷虽然违法上路，但他毕竟戴了头盔。面对车迷的抗议呼声，政界已经有所松动。小型电动车的合法化似乎已经只是时间问题。



今年排在第二名的词汇是"Rollerchaos"（滑板车乱像）。德国语言协会指出，今年德国许多城市饱受共享电动滑板车的困扰。一些人不顾交通规则乱骑一气，随意放置。排在第三位的是" Fridays for Future " （星期五为未来），它代表着"別无他法"的年轻一代用这种方式走上街头表达诉求。

自1977年起，德国每年评选当年年度词汇。德国语言协会寻找那些在一年之中，对政治、经济和社会领域造成重要影响的单词和短语，不以出现的频率为标准，而是着重词汇的意义和受欢迎的程度。

文木/凝炼 (德新社, 天主教通讯社)