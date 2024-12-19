德国2月议会大选 各党竞选纲领一次看清

在经济低迷的当下，大选中的各党都在竞相显示克服经济困难的能力，但各党代表的民众阶层不一样，竞选纲领反映的治理经济手段也各不相同。

（德国之声中文网）"最重要的是经济，笨蛋！" 这是克林顿在1992年美国总统大选中使用的竞选口号，而用它作为德国各政党明年2月大选的竞选口号也再合适不过。

当前，德国民众最关切的莫过于怎样走出经济困境，毋庸置疑，乌克兰战争造成一定程度的经济后果。当下，工作岗位不保，物价不停攀升，普通德国人深感忧虑。

如果关心新闻，几乎每天都有大型企业关闭或价格上涨的消息。在联邦议院代表"石勒苏益格选民联盟"（SSW）的塞德勒（Stefan Seidler）在接受德国之声（DW）采访时表示，"我们在德国北部感受到这一点。人们的钱包里所剩无几，物价在上涨，日常消费也不像以前那样轻松自如。这是我们面临的最大挑战。"

议会中的其他党派也有类似的看法。执政的社民党（SPD）、保守派反对党基民盟（CDU）和基社盟（CSU）、绿党以及自民党（FDP）近日都公布了各自的竞选纲领，他们都将重点聚焦在收入、经济和就业等议题上。

基民盟主席默茨有望成为下届德国总理 图像来源: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

基民盟主张下调企业税

基民盟和基社盟计划推出一项提振经济的举措：逐步将企业税降至25%，同时降低个人所得税。和社民党一样，联盟党承诺不会削减养老金，并提出一项诱人的方案：那些愿意在法定退休年龄后继续工作的人，可以免税额外赚取最多2000欧元。

然而，问题在于，基民盟总理候选人默茨（Friedrich Merz）提出的这些大胆想法，需要数百亿欧元的资金支撑。如果联盟党坚持履行《基本法》规定的债务刹车机制，这些计划恐怕很难付诸实施。

目前，默茨在民意调查中遥遥领先，他很有希望在2月23日的大选后成为下一任德国联邦总理。

社民党希望放宽新债务禁令

目前，德国联邦政府仍由社民党籍的肖尔茨领导。该党希望通过优惠税率激励和促进企业投资，并改革债务刹车机制、筹措百亿欧元资金，投入到亟待改善的基础设施等领域。对于拥有超过1亿欧元资产的超级富豪，社民党提议征收财产税。

肖尔茨本周在联邦议院上宣布，将再次提高法定最低工资。他说，"在上次选举中，我承诺将最低工资提高到每小时12欧元，我兑现了这个承诺。因此，在下一次联邦议院选举中，我将为15欧元的最低工资而奋斗。"

绿党总理候选人、现任联邦经济部长哈贝克 图像来源: Kira Hofmann/photothek.de/picture alliance

绿党不再仅仅代表气候保护

在业已解散的交通灯联合政府执政期间，绿党经常受到批评，被指责其雄心勃勃的气候保护计划让民众难以承受。如今，他们不像在2021年竞选时那样强调减少温室气体排放的重要性。

绿党也主张改革债务刹车机制，支持对电动汽车提供补贴，提出设立一个有国家资金参与的旨在确保养老金体系稳定的"公民基金"。

此外，他们还提议征收 "亿万富翁税"。副总理兼绿党总理候选人哈贝克在接受《图片报》采访时表示，根据专家估算，目前德国约有249位亿万富翁，"如果对他们的财富征收一小部分税，就可以筹集大约五到六亿欧元。" 哈贝克建议，这笔资金可用于改善中小学的教育。

自民党：呼吁推行新的经济政策

与绿党类似，自民党也呼吁改革养老金制度。自民党主席林德纳提倡引入股票型养老金。该党提出的对经济政策进行根本性改变的激进要求，是导致交通灯联合政府在去年11月破裂的重要原因之一。

如今，自民党的竞选纲领中纳入了许多经济改革的内容，例如减轻企业的税负，帮助企业应对高昂的能源价格，以及减少官僚主义障碍。

恐惧战争 反对移民

除了经济低迷，俄乌战争引发的和平忧虑以及移民问题也将在此次选战中扮演重要角色。基民盟总理候选人默茨在接受ARD采访时表示，叙利亚总统阿萨德倒台后，不应再接收来自叙利亚的难民："现在不接收更多叙利亚难民，肯定是正确的"。联盟党在竞选纲领中主张在边境逐回难民，阻挡他们进入德国。此外，与其他党派一样，联盟党也要求对有犯罪记录的寻求庇护者实施更严格的遣返。

肖尔茨总理希望将德国民众对卷入乌克兰战争的恐惧作为竞选的主题之一。社民党表示将继续支持乌克兰，但不会提供能够打击俄罗斯境内目标的远程导弹。而默茨过去几个月多次呼吁向乌克兰提供这类武器。

其他联邦议院党派，如部分极右翼的德国选项党（AfD）早已公布了竞选纲领。选项党主张全面停止任何形式的移民。

所有党派都将在明年初召开特别党代会对竞选纲领进行表决，之后进入一场简短而激烈的竞选冲刺。新一届联邦议院选举的日子是2月23日。

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