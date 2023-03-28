德国2月外贸大增 对华出口环比增加10.2%

（德国之声中文网）由于来自美国和中国的需求反弹，德国出口今年2月呈现十个月来最大增幅。联邦统计局周二（4月4日）公布的数字显示，今年2月出口环比即同前一个月相比增长4%，同比即同一年前同月相比增长7.6%，总额达到1367亿欧元。此前，经济学家普遍预测环比1.6%的增长。今年1月的环比增幅是2.5%。

尽管有俄乌战争的影响，今年2月德国进口环比增长了4.6%，同比增长3.8%，总额达到1207亿欧元，而在此之前连续五个月萎缩。

德国VP银行首席经济师金策尔（Thomas Gitzel）表示，"因供应链得到改善，尤其是中国经济重新开放，出口经济从中获益匪浅。"他认为，德国外贸取得的成绩可以弥补些许私人消费不足以及建筑业疲软的局面。

周二公开的数据显示，德国向欧盟国家的出口2月份环比增长2%，总额达到739亿欧元。而最大的单一出口对象国仍然是美国：2月对美出口额高达140亿欧元，环比增长9.4%；对中国的出口总额为85亿欧元，环比增幅达10.2%。金策尔说，这是德国出口经济从中国取消防疫限制获利的最好证据。

作为比较，德国向英国的出口环比增长2.5%，达63亿欧元；向俄罗斯的出口2月环比减14.3%，跌到9亿欧元，同比下降59.9%，而从俄罗斯进口更是环比减67.2%，跌至3亿欧元。

德国经济对近期前景乐观

根据慕尼黑Ifo研究所的调查，目前，德国出口企业的氛围是俄乌战争爆发以来最乐观的。今年3月，被询问的企业对出口的期待呈4.0，而一年前的3月，人们对出口的期待值为负3.6。

另一项调查也对德国经济近期呈现乐观提供了佐证。根据德勤管理咨询公司周二（4月4日）公布的一项调查，140家德国企业高层预计未来几个月的营业额将上升。不过，各行业对经济好转期待的程度各不相同。科技领域、服务行业，包括银行、保险业、旅游、交通运输，专家的预期明显向好，但机械、房地产等领域，因利率走高，加上通胀保持高位以及消费疲软，人们的期待偏向负面。

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（综合报道）

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