德国2月份通货膨胀仍然高达8.7%

（德国之声中文网）德国今年2月份的同比通胀数字仍然高达8.7% ，与1月份相同。消费者面临能源和食品价格的持续上涨。

联邦统计局在周五（3月10日）的新闻发布中表示，与1月份相比，2月份的消费者价格上涨了 0.8%。

"通货膨胀率仍然处于高位。"联邦统计局局长布兰德（Ruth Brand）说， "很多家庭在2月份也感受到了食品价格上涨的影响，因为它们的涨幅甚至超过了能源价格。"

在经历了两年的疫情之后，俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰，导致全球经济压力增大，原有的通货膨胀更为加剧，尤其是能源和食品价格快速上涨。

联邦统计局称，不包括能源和食品价格在内的德国2月份的通货膨胀率为 5.7%。而尽管德国政府采取了缓解能源危机的措施，2月份能源产品价格同比仍然上涨了19.1%，略低于1月份的23.1%。

能源价格还将继续保持高位。从2022年2月到今年2月，家庭能源价格上涨了 32.2%。

食品价格上涨也是通货膨胀数据的重要原因。2月份食品价格同比增长21.8%，甚至高于上个月的 20.2%。

联邦统计局还表示，与2022年2月相比，食品价格涨幅甚至高于能源价格整体涨幅。例如，消费者上个月的食糖成本比 2022 年 2 月高出 69.9%。

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（德新社、路透社）

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