 德国11种夏季最流行食品 | 所有节目 | DW | 09.06.2023

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文化经纬

德国11种夏季最流行食品

德国人的主要食品不仅仅是香肠、酸菜和土豆。到了夏季，德国人的餐桌上更多了些清淡食品。尽管如此仍少不了土豆。

  • Grillrost mit Fleisch, Meeresfrüchten, Wraps und Bohnen(Foto: picture-alliance/dpa/D. Maurer)

    夏季是烧烤旺季

    烧烤当然不属于清淡食品，但是德国人夏季非常喜欢烧烤。能够上烤炉的食材可谓多种多样：香肠和各种肉类当然是主力，此外还可烤鱼和各种蔬菜以及奶酪。许多德国人仍喜欢用传统的木炭进行烧烤。对于德国人来说，烧烤就像是过节。

  • Krautsalat (Foto: Colourbox)

    圆白菜沙拉

    圆白菜沙拉在德国是大众食品。德国人做圆白菜沙拉使用的是醋而不是奶油沙拉酱，有时还会加入一些苹果或者葱头。德国人常吃的酸菜就是用圆白菜制作。

  • Kartoffelsalat (Foto: Colourbox/Bad Man Production)

    吃不腻的土豆

    和圆白菜一样，土豆也是德国人吃的最多的大众食品。有人说德国有多少户家庭，就有多少个土豆菜谱。很多人做土豆都严格按照从母亲那里学来的配方，代代相传。

  • Pellkartoffel mit Quark (Foto: imago)

    烤土豆加软奶酪

    在炎热的夏季，大多数人都没有兴趣长时间在厨房做饭。因此烤土豆成为德国人在炎热夏季的一个不错的选择。制作起来简单，快速，带皮烤熟的土豆中间夹上软奶酪味道很诱人。

  • Apfel-Matjes-Salat (Foto: imago)

    典型的北方食品-腌鲱鱼拌苹果

    生腌鲱鱼可不是人人都能接受的美味。它是德国北部沿海地区的一道传统菜肴。这道菜是腌制的鲱鱼块加上葱头，苹果和茴香凉拌，主食最好搭配煮土豆。

  • Frankfurter Grüne Sauce mit Kartoffeln und Eiern (Foto: imago)

    法兰克福“绿浓汁”

    或许现在您已经发现一个趋势：德国夏季菜肴通常少不了土豆和特别的调料汁。美茵河畔法兰克福地区独具特色的“绿浓汁”就很经典，除了搭配土豆外还加熟鸡蛋。

  • Fleischsalat auf Brötchen (Foto: imago)

    熟肉香肠沙拉

    德国人也用肉食制作沙拉，这是素食者绝对忌口的。熟肉香肠沙拉通常使用奶油沙拉酱制作，配上少许蔬菜、葱头和调味料，这种以肉为主的沙拉通常用来搭配面包。

  • Eine Birne, Bohnen und Speck auf einem Teller (Foto: Colourbox)

    夏季一锅烩：梨、豆角和熏肉

    这是德国北部的地方风味。梨、豆角和熏肉一锅烩，味道咸里透甜。煮熟的梨也仍然保持着其营养成分，非常有利于健康。

  • Erdbeerkuchen (Foto: Imago/Eibner)

    夏季水果王

    有些德国人夏天不太愿意吃主食，更喜欢吃零食，如草莓蛋糕。夏季是各种新鲜的时令水果上市的季节。一些地方果农还在市场上直接销售新采摘的草莓、蓝莓、杏和樱桃等新鲜水果。

  • Zwetschgenkuchen (Foto: Imago/Chromorange)

    李子蛋糕

    除了草莓蛋糕之外，到了夏季也是德国人做李子蛋糕的时候。德国的李子有圆形和椭圆型两种。适合做蛋糕的是个头稍小的椭圆型李子。虽然看上去差别不是很大，但是做出的蛋糕味道可是差很多。

  • Rote Grütze (Foto: picture-alliance/J. Haas)

    夏季基本食品：红莓汁

    这是德国人的经典甜食，是用红色的莓子和加糖和淀粉熬成的一种浓稠的果汁。德国人喜欢用这种浓稠的红莓汁搭配布丁、酸奶和冰激淋食用。


  • Grillrost mit Fleisch, Meeresfrüchten, Wraps und Bohnen(Foto: picture-alliance/dpa/D. Maurer)

    夏季是烧烤旺季

    烧烤当然不属于清淡食品，但是德国人夏季非常喜欢烧烤。能够上烤炉的食材可谓多种多样：香肠和各种肉类当然是主力，此外还可烤鱼和各种蔬菜以及奶酪。许多德国人仍喜欢用传统的木炭进行烧烤。对于德国人来说，烧烤就像是过节。

  • Krautsalat (Foto: Colourbox)

    圆白菜沙拉

    圆白菜沙拉在德国是大众食品。德国人做圆白菜沙拉使用的是醋而不是奶油沙拉酱，有时还会加入一些苹果或者葱头。德国人常吃的酸菜就是用圆白菜制作。

  • Kartoffelsalat (Foto: Colourbox/Bad Man Production)

    吃不腻的土豆

    和圆白菜一样，土豆也是德国人吃的最多的大众食品。有人说德国有多少户家庭，就有多少个土豆菜谱。很多人做土豆都严格按照从母亲那里学来的配方，代代相传。

  • Pellkartoffel mit Quark (Foto: imago)

    烤土豆加软奶酪

    在炎热的夏季，大多数人都没有兴趣长时间在厨房做饭。因此烤土豆成为德国人在炎热夏季的一个不错的选择。制作起来简单，快速，带皮烤熟的土豆中间夹上软奶酪味道很诱人。

  • Apfel-Matjes-Salat (Foto: imago)

    典型的北方食品-腌鲱鱼拌苹果

    生腌鲱鱼可不是人人都能接受的美味。它是德国北部沿海地区的一道传统菜肴。这道菜是腌制的鲱鱼块加上葱头，苹果和茴香凉拌，主食最好搭配煮土豆。

  • Frankfurter Grüne Sauce mit Kartoffeln und Eiern (Foto: imago)

    法兰克福“绿浓汁”

    或许现在您已经发现一个趋势：德国夏季菜肴通常少不了土豆和特别的调料汁。美茵河畔法兰克福地区独具特色的“绿浓汁”就很经典，除了搭配土豆外还加熟鸡蛋。

  • Fleischsalat auf Brötchen (Foto: imago)

    熟肉香肠沙拉

    德国人也用肉食制作沙拉，这是素食者绝对忌口的。熟肉香肠沙拉通常使用奶油沙拉酱制作，配上少许蔬菜、葱头和调味料，这种以肉为主的沙拉通常用来搭配面包。

  • Eine Birne, Bohnen und Speck auf einem Teller (Foto: Colourbox)

    夏季一锅烩：梨、豆角和熏肉

    这是德国北部的地方风味。梨、豆角和熏肉一锅烩，味道咸里透甜。煮熟的梨也仍然保持着其营养成分，非常有利于健康。

  • Erdbeerkuchen (Foto: Imago/Eibner)

    夏季水果王

    有些德国人夏天不太愿意吃主食，更喜欢吃零食，如草莓蛋糕。夏季是各种新鲜的时令水果上市的季节。一些地方果农还在市场上直接销售新采摘的草莓、蓝莓、杏和樱桃等新鲜水果。

  • Zwetschgenkuchen (Foto: Imago/Chromorange)

    李子蛋糕

    除了草莓蛋糕之外，到了夏季也是德国人做李子蛋糕的时候。德国的李子有圆形和椭圆型两种。适合做蛋糕的是个头稍小的椭圆型李子。虽然看上去差别不是很大，但是做出的蛋糕味道可是差很多。

  • Rote Grütze (Foto: picture-alliance/J. Haas)

    夏季基本食品：红莓汁

    这是德国人的经典甜食，是用红色的莓子和加糖和淀粉熬成的一种浓稠的果汁。德国人喜欢用这种浓稠的红莓汁搭配布丁、酸奶和冰激淋食用。


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