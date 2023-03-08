德国11种夏季最流行食品

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德国人的主要食品不仅仅是香肠、酸菜和土豆。到了夏季，德国人的餐桌上更多了些清淡食品。尽管如此仍少不了土豆。
烧烤当然不属于清淡食品，但是德国人夏季非常喜欢烧烤。能够上烤炉的食材可谓多种多样：香肠和各种肉类当然是主力，此外还可烤鱼和各种蔬菜以及奶酪。许多德国人仍喜欢用传统的木炭进行烧烤。对于德国人来说，烧烤就像是过节。
圆白菜沙拉在德国是大众食品。德国人做圆白菜沙拉使用的是醋而不是奶油沙拉酱，有时还会加入一些苹果或者葱头。德国人常吃的酸菜就是用圆白菜制作。
和圆白菜一样，土豆也是德国人吃的最多的大众食品。有人说德国有多少户家庭，就有多少个土豆菜谱。很多人做土豆都严格按照从母亲那里学来的配方，代代相传。
在炎热的夏季，大多数人都没有兴趣长时间在厨房做饭。因此烤土豆成为德国人在炎热夏季的一个不错的选择。制作起来简单，快速，带皮烤熟的土豆中间夹上软奶酪味道很诱人。
生腌鲱鱼可不是人人都能接受的美味。它是德国北部沿海地区的一道传统菜肴。这道菜是腌制的鲱鱼块加上葱头，苹果和茴香凉拌，主食最好搭配煮土豆。
或许现在您已经发现一个趋势：德国夏季菜肴通常少不了土豆和特别的调料汁。美茵河畔法兰克福地区独具特色的“绿浓汁”就很经典，除了搭配土豆外还加熟鸡蛋。
德国人也用肉食制作沙拉，这是素食者绝对忌口的。熟肉香肠沙拉通常使用奶油沙拉酱制作，配上少许蔬菜、葱头和调味料，这种以肉为主的沙拉通常用来搭配面包。
这是德国北部的地方风味。梨、豆角和熏肉一锅烩，味道咸里透甜。煮熟的梨也仍然保持着其营养成分，非常有利于健康。
有些德国人夏天不太愿意吃主食，更喜欢吃零食，如草莓蛋糕。夏季是各种新鲜的时令水果上市的季节。一些地方果农还在市场上直接销售新采摘的草莓、蓝莓、杏和樱桃等新鲜水果。
除了草莓蛋糕之外，到了夏季也是德国人做李子蛋糕的时候。德国的李子有圆形和椭圆型两种。适合做蛋糕的是个头稍小的椭圆型李子。虽然看上去差别不是很大，但是做出的蛋糕味道可是差很多。
这是德国人的经典甜食，是用红色的莓子和加糖和淀粉熬成的一种浓稠的果汁。德国人喜欢用这种浓稠的红莓汁搭配布丁、酸奶和冰激淋食用。
日本政府今年夏天启动将福岛核电厂污水排入海洋的计划，但当地渔民和邻国至今对此强烈反对。日本希望国际原子能机构能提供协助，确保排放过程符合安全标准。
一年一度的上海、台北「双城论坛」有望在今年夏天以实体线下形式举办。台北市长蒋万安今表示，已经派出市府代表至上海讨论双城论坛以及观光、体育等议题。被问到是否亲自出席，他仅回答：细节仍在规划中。
两个甜甜圈或半张冷冻披萨含有 400 至 500 千卡的热量。一项研究结果显示，如果我们每天吃这么多快餐，认知能力将会降低。
最新公布的一项研究显示，与其他西欧国家比较，德国人的平均预期寿命相对较低。一个重要原因是心血管疾病致死的比例较高。研究者强调，大多数心血管疾病本是可以预防的。
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