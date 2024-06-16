德国1/4年轻人住“妈妈酒店” 儿子更“恋家”

德国超过四分之一的年轻人还住在父母家。租客协会认为，这跟德国房租居高不下有关。欧盟平均水平离家更晚。最早离家的是北欧国家。

（德国之声中文网）德国联邦统计局周四（6月13日）公布抽样调查结果，德国25岁的年轻人中，28%居住在父母家。这与2020年基本持平。特别是儿子离家更晚：有三分之一住在父母家。女儿则约是五分之一（21%）。

德国租客协会（DMB）认为，经济因素也是原因之一。协会会长奇本考滕（Lukas Siebenkotten）说：“可支付的居住空间空前缺乏，房租水平极高，年轻人别无选择，只能留住妈妈酒店。”他说，如果不解决租房危机，这一趋势还将继续。奇本考滕表示，政府须兑现更多可支付住房的承诺，并改革租房法律，阻止房租攀升，实现房租上涨的紧急刹车。

联邦统计局的调查发现，随着年龄增长，性别差异保持。30岁的子女中，13%的儿子仍住在父母家，女儿则仅有6%。30-40岁之间，留住妈妈酒店的比例明显下降。40岁的子女中，仅5%的儿子和2%的女儿住在父母家。

北欧国家早离家

据欧盟统计，去年，德国年轻人搬出父母家的平均年龄是23.9岁，明显低于欧盟平均水平（26.3岁）。最早离家的是北欧国家：芬兰21.4岁，丹麦和瑞典21.8岁。

南欧国家的年轻人则相对来说更晚离家。最晚的是克罗地亚：31.8岁。其它还有：斯洛伐克31岁，希腊30.6岁，西班牙30.4岁，意大利和保加利亚30岁。

欧盟统计显示，除了马耳他之外，欧盟各国都是儿子比女儿更晚离家。德国离开父母家的平均年龄是女性23.1岁，男性24.7岁。相比较而言，欧盟平均水平更晚：女性25.4岁，男性27.2岁。

（路透社）

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