 德国1月出口环比小增 中国愈发重要 | 经济纵横 | DW | 09.03.2021

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经济纵横

德国1月出口环比小增 中国愈发重要

德国今年1月出口环比小幅上升，但仍低于疫情前的水平。数据显示，中国业务对德国出口经济愈发重要，但德英贸易却在英国退欧后骤然减少。

Deutschland | Containerbrücke im Hamburger Hafen

繁忙的汉堡港

(德国之声中文网）据德国联邦统计局发布的数据，德国今年1月的商品出口额为981亿欧元，较去年12月增长1.4%，但与去年同期相比减少8%，与德国实施抗疫限制措施前的最后一个月，即去年2月相比，则减少3.3%。数据还显示，德国今年1月商品进口额为838亿欧元，环比下降4.7%，同比下降9.8%，与去年2月相比减少5.2%。

从贸易对象来看，德国今年1月向欧盟成员国出口商品545亿欧元，从欧盟成员国进口商品443亿欧元，同比分别减少6%以及5.9%。德国今年1月对欧盟以外国家的出口额和进口额同比减少更多，分别为10.3%和13.9%。德英贸易在英国退欧以及跨年之交退出欧盟内部市场和关税同盟后，下跌幅度更是显著。德国对英国的出口今年1月同比下降29%，跌至43亿欧元；从英国的进口额甚至锐减56.2%，仅为16亿欧元。

相反，德国今年1月对华出口高达75亿欧元，同比增长3.1%，从中国的进口额增加1.1%，达到105亿欧元。

Deutschland Gesundheitsreserve | Coronavirus – Zentrallager für Schutzausrüstung

德国今年1月从中国进口的商品额高达105亿欧元

德国今年1月对美国的出口额为85亿欧元，同比减少6.2%，从美国的进口额为47亿欧元，同比减少22.8%。

德国外贸批发商协会（BGA）认为，中国经济的迅速复苏使该国成为德国1月最重要的外贸伙伴。“德国和不久前疫情管理还几乎不存在的美国的贸易却明显跌落”，该协会主席伯尔纳（Anton Börner）这样说道。他说，与欧洲伙伴的贸易滑坡显示，欧盟在抗击新冠危机中本应做得更多，因而错失了作为全球参与者为世界其它地区提供发展蓝图的机会。

伯尔纳还指出，新冠疫情并非德国外贸面临的唯一问题。英国退欧后非常混乱的局面也是严峻的考验。如果欧洲议会和英国不能达成外贸协议，甚至还出现法律纠纷，那么僵局还会延长。

乐然／任琛（法新社）

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