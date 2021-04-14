德国高速公路迎来90大寿!

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但凡提及德国，世界各地的人们或许首先会想到高速公路：密集路网、平整的沥青路面、无车速限制。不错。但是，德国的高速公路是希特勒的发明吗？
目前编号为“A555”的这条公路（科隆、波恩之间）是德国第一条没有红绿灯的高速公路。这条公路诞生后，“高速公路”这个词才渐渐传开。高速公路的特征是：无交叉口，只有入口和出口，以及枢纽点；无红绿灯；单向至少设双车道。
90年前的一幕。首条高速公路是在时任科隆市长、后来的西德总理阿登纳（ Konrad Adenauer ）的见证下开通的。建设年份和建造者显示：以为高速公路是纳粹的发明，这种流行观点与史实不符。
不过，德国高速公路的历史的确与独裁者希特勒紧密相连。从夺取政权的1933年年初开始，希特勒就加快了“帝国高速公路”的建设。此图为当年纳粹的宣传图片，显示1933年9月23日希特勒挥锹为美因河畔法兰克福/曼海姆帝国高速公路动工破土。
该路段仅用了两年时间便竣工投入运行。此事也被用于宣传目的。纳粹佯称，建高速公路是为应对20世纪30年代初的世界经济危机。但实际上，快速修路服务于希特勒的战争准备。
第二次世界大战结束后，处于分裂状态的德国西部地区，高速公路的重建和扩建工作继续进行，并更加现代化、更为安全。此图显示，时任联邦交通部长莱贝尔（ Leber ）开通一无线电紧急呼救系统（1969年）。
1973年，全球石油危机期间，西德全国范围内禁止周日驾车，高速公路向步行者开放。这一画面深深地刻印在人们的脑海里。
石油危机的日子里，汉堡这座大都市的一段高速公路上不见了平日里的车流，但这只是一段小插曲，1973年后再也未出现过。
很多人知道且喜欢德国的高速公路，因为它不限速。只要交通状况许可，你便有权在总长9000多公里的高速路上疾驶：欧洲是独此一家。不过，即使是在德国，对高速公路无限速规定，也存有争议。 批评者认为，普遍限速有利于气候，也有助于提高交通安全。
高速公路永远不会真正完工。就像此图上显示的全球首条高速公路“A555”，总有某些地段处在维修改建中。这位“老太太”即使过了90高龄也有“精气神”。那好吧，让我们给她祝寿！
面对即将在今夏到期的贷款，黑山向欧盟求援。该国从中方贷款10亿美元，修建一条重要高速路的第一阶段。目前项目尚未完工，黑山却面临偿债难题，欧盟则表示这个非欧盟国家要自己想办法。而中方强调，外界的担忧并无根据而且忽略了一些重要事实。
欧盟拒绝伸出救援之手，帮助黑山偿还其即将到期的中国贷款。对此，德国之声采访了东南欧问题专家雷利吉奇（ Dušan Reljić），他对欧盟的立场大为不满。
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