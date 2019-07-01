德国高速公路真的不限速？

（德国之声中文网）说起德国，人们通常就会想到啤酒、香肠、酸菜、皮裤以及圣诞市场。当然，还有高速公路。一些乐于冒险的游客以为，在德国，只要手头有一辆车，就可以在高速公路上尽兴飞驰，无需担心限速规定。
倒也是，在某些路段，他们的确可以这么做。尽管至少有130公里的时速"建议"，但德国是在高速公路上不设全面限速的唯一欧洲国家。不过，这一"无限自由"也有限制。例如，临近建筑工地、危险区段、城镇附近、危险弯道时就有个别限速规定。据全德汽车俱乐部ADAC提供的数据，40%的德国高速公路路段有限速规定。
40%的德国高速公路路段有限速规定
打破神话
但为什么还有60%的德国高速公路路段不受时速限制呢？《南德意志报》记者哈尔洛夫（Thomas Harloff）相信，这与德国汽车产业的利益相关。
毕竟，德国汽车尤其被捧为速度快、质量上乘。这一良好声誉自然有助于刺激需求。哈尔洛夫指出，如果有限速规定，德国汽车的存在权便可能受到威胁。他表示，其实，民调结果显示，大多数德国人会赞同高速公路限速，一来为减少惨烈车祸数量，二来可降低有害废气排放。
只不过，统计数据也显示，德国发生的致人死亡的车祸中，有60%不是发生在高速公路上， 而是在乡间公路上。乡间公路速度设限，为100公里，乃至更低。
由此， 我们可以打破围绕德国公路公路的某些神话，并指出另一个虚妄之谈，即：是希特勒最先提议建造高速公路的。事实是，高速公路已然问世了数年，他不过是指令扩建而已。
无论如何：若您有意来德国一游，并在高速公路上风光一番，那别忘了我们在图集里的这些建议。还有，在驾车拐入高速公路时，务必要保持镇静。
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德国高速驾驶指南
17岁的诱惑，18岁的自由
德国的道路网十分发达。在德国，申领驾驶执照的最低年龄是17岁。而年满18岁之后，就可以在没有成年人陪伴的情况下自主驾车上路。
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德国高速驾驶指南
堵车虽恼人，工地更可恨
根据全德汽车俱乐部ADAC的统计，2017年，德国的堵车程度比2016年上涨了4%，平均每天拥堵长度达4000公里。造成拥堵的原因，并非道路上的汽车增多，而是因为无数的工地。在大城市的近郊地区，拥堵尤其严重。
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德国高速驾驶指南
礼貌超车，抵制飙车
在德国高速公路开车，没有最快、只有更快。即便是按照最高限速行驶，也依然会被更快的车辆所超越。有些飙车族会不断闪烁大灯，迫使前车让路。虽说超车道只能在短时超车时占用，但是飙车同样也是对超车道的一种滥用。
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德国高速驾驶指南
如果超速，请笑一笑！
魔高一尺，道高一丈。遍布各地的测速雷达是飙车族的克星，也是许多普通驾车者的噩梦。超速者看见路边的测速雷达时，往往为时已晚。不久后，超速者就会受到一张罚单，以及测速雷达自动拍摄的方向盘后的“倩影”。
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德国高速驾驶指南
不许打手机！摸摸也不行！
在德国，开车打手机绝对违法，开车时用手去操作手机也同样违法。一旦被警察发现，最高会面临100欧元的罚款，还会被扣除1分。如果在打手机开车时还发生了车祸，经济损失则将极其惨重，甚至于驾照也会被临时吊销。针对开车玩手机的法规，在2017年进一步收紧。
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德国高速驾驶指南
再堵也要让路
救护车、警车、消防车在道路上拥有绝对的先行权，即便堵得水泄不通，驾车族也必须为拉响警报的特勤车辆让出一条紧急通道。如果不遵守这条规定，将遭到罚款200欧元外加扣分的处罚。原则上，紧急通道应当在左起第一条与第二条车道之间。
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德国高速驾驶指南
有备无患，一路平安
在高速公路上发生事故或紧急停车时，必须在车后方一定距离竖立橙红色的警示标志，离开车辆的人也必须穿着反光背心。根据法律规定，警示标志、反光背心、急救包必须常备在车上。
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德国高速驾驶指南
酒驾违法，“酒骑”也要罚
在德国，新手司机以及职业司机绝对不能酒后驾驶，对于其他普通驾车族，血液中的酒精浓度不得超过千分之0.5。否则，就会面临至少500欧元的罚款。而且，骑自行车也有酒驾规定：血液酒精浓度不得超过千分之1.6。
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德国高速驾驶指南
换上冬胎，杜绝“滑行”
德国法律规定，在冰雪或泥泞路面行车，车辆必须装备冬季轮胎。因此，驾车族最好在10月到来年4月间换上冬胎，否则就有可能面临高额的罚款，一旦发生事故，保险公司也会拒绝理赔。
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德国高速驾驶指南
轻松抵达目的地的正确方式
不论是在德国高速公路还是普通公路上驾车，都要牢记一点：戒急戒躁。早点出门，留有余地，减轻压力，安心行车。如果想更放松，不如考虑一下德国的公交系统：将汽车留在家里，在火车上打个盹，轻松抵达目的地。
作者: Louisa Schaefer