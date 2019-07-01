德国高速公路真的不限速？

（德国之声中文网）说起德国，人们通常就会想到啤酒、香肠、酸菜、皮裤以及圣诞市场。当然，还有高速公路。一些乐于冒险的游客以为，在德国，只要手头有一辆车，就可以在高速公路上尽兴飞驰，无需担心限速规定。

倒也是，在某些路段，他们的确可以这么做。尽管至少有130公里的时速"建议"，但德国是在高速公路上不设全面限速的唯一欧洲国家。不过，这一"无限自由"也有限制。例如，临近建筑工地、危险区段、城镇附近、危险弯道时就有个别限速规定。据全德汽车俱乐部ADAC提供的数据，40%的德国高速公路路段有限速规定。

打破神话

但为什么还有60%的德国高速公路路段不受时速限制呢？《南德意志报》记者哈尔洛夫（Thomas Harloff）相信，这与德国汽车产业的利益相关。

毕竟，德国汽车尤其被捧为速度快、质量上乘。这一良好声誉自然有助于刺激需求。哈尔洛夫指出，如果有限速规定，德国汽车的存在权便可能受到威胁。他表示，其实，民调结果显示，大多数德国人会赞同高速公路限速，一来为减少惨烈车祸数量，二来可降低有害废气排放。

只不过，统计数据也显示，德国发生的致人死亡的车祸中，有60%不是发生在高速公路上， 而是在乡间公路上。乡间公路速度设限，为100公里，乃至更低。

由此， 我们可以打破围绕德国公路公路的某些神话，并指出另一个虚妄之谈，即：是希特勒最先提议建造高速公路的。事实是，高速公路已然问世了数年，他不过是指令扩建而已。

无论如何：若您有意来德国一游，并在高速公路上风光一番，那别忘了我们在图集里的这些建议。还有，在驾车拐入高速公路时，务必要保持镇静。