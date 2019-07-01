 德国高速公路真的不限速？ | 非常德国之五花八门 | DW | 14.07.2019

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非常德国之五花八门

德国高速公路真的不限速？

大名鼎鼎的德国高速公路据称不限速。但实际上，这个说法并不确切。在德国高速公路上驾车，也必须注意有关时速的规定。

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Stein)

（德国之声中文网）说起德国，人们通常就会想到啤酒、香肠、酸菜、皮裤以及圣诞市场。当然，还有高速公路。一些乐于冒险的游客以为，在德国，只要手头有一辆车，就可以在高速公路上尽兴飞驰，无需担心限速规定。

倒也是，在某些路段，他们的确可以这么做。尽管至少有130公里的时速"建议"，但德国是在高速公路上不设全面限速的唯一欧洲国家。不过，这一"无限自由"也有限制。例如，临近建筑工地、危险区段、城镇附近、危险弯道时就有个别限速规定。据全德汽车俱乐部ADAC提供的数据，40%的德国高速公路路段有限速规定。

Deutschland 130 Km/hTempolimit (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

40%的德国高速公路路段有限速规定

打破神话

但为什么还有60%的德国高速公路路段不受时速限制呢？《南德意志报》记者哈尔洛夫（Thomas Harloff）相信，这与德国汽车产业的利益相关。

毕竟，德国汽车尤其被捧为速度快、质量上乘。这一良好声誉自然有助于刺激需求。哈尔洛夫指出，如果有限速规定，德国汽车的存在权便可能受到威胁。他表示，其实，民调结果显示，大多数德国人会赞同高速公路限速，一来为减少惨烈车祸数量，二来可降低有害废气排放。

只不过，统计数据也显示，德国发生的致人死亡的车祸中，有60%不是发生在高速公路上， 而是在乡间公路上。乡间公路速度设限，为100公里，乃至更低。

由此， 我们可以打破围绕德国公路公路的某些神话，并指出另一个虚妄之谈，即：是希特勒最先提议建造高速公路的。事实是，高速公路已然问世了数年，他不过是指令扩建而已。

无论如何：若您有意来德国一游，并在高速公路上风光一番，那别忘了我们在图集里的这些建议。还有，在驾车拐入高速公路时，务必要保持镇静。

  • Deutschland verfügt über ein hervorragendes Straßennetz, das geradezu dazu einlädt, es zu erforschen. Das Mindestalter zur Erlangung eines Führerscheins ist 17 Jahre, ohne Begleitung eines Erwachsenen darf man aber erst mit 18 ans Steuer.

    德国高速驾驶指南

    17岁的诱惑，18岁的自由

    德国的道路网十分发达。在德国，申领驾驶执照的最低年龄是17岁。而年满18岁之后，就可以在没有成年人陪伴的情况下自主驾车上路。

  • Nach Angaben des nationalen Automobilclubs ADAC nahmen Staus 2017 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zu. Im Durchschnitt bildete sich jeden Tag eine Blechlawine von knapp 4000 Kilometern. Verursacht werden Staus nicht durch mehr Autos im Straßenverkehr, sondern vor allem durch zahlreiche Baustellen. Also machen Sie sich gefasst auf lange Wartezeiten - vor allem im Umkreis von Städten.

    德国高速驾驶指南

    堵车虽恼人，工地更可恨

    根据全德汽车俱乐部ADAC的统计，2017年，德国的堵车程度比2016年上涨了4%，平均每天拥堵长度达4000公里。造成拥堵的原因，并非道路上的汽车增多，而是因为无数的工地。在大城市的近郊地区，拥堵尤其严重。

  • Sogar wenn man selbst im Höchsttempo fährt, hat man manchmal den Eindruck, dass es anderen Autofahrern immer noch nicht schnell genug geht. Besonders rücksichtslose Vertreter fahren eng auf und versuchen mit Lichthupe, Sie von der Bahn zu drängen. Schließlich soll die linke Fahrbahn eigentlich nur als Überholspur dienen. Trotzdem sollten Sie sich nicht terrorisieren lassen!

    德国高速驾驶指南

    礼貌超车，抵制飙车

    在德国高速公路开车，没有最快、只有更快。即便是按照最高限速行驶，也依然会被更快的车辆所超越。有些飙车族会不断闪烁大灯，迫使前车让路。虽说超车道只能在短时超车时占用，但是飙车同样也是对超车道的一种滥用。

  • Hüten Sie sich vor Radarkontrollen! Kameras zur Geschwindigkeitskontrolle sind in Deutschland weit verbreitet, sowohl auf den Autobahnen als auch im innerstädtischen Verkehr. Die verhassten Geräte stehen am Wegesrand, aber leider bemerkt man sie oft erst, wenn es schon zu spät ist! In diesem Falle wird man Ihnen ein Knöllchen zuschicken - mitsamt einem Foto von Ihnen am Steuer.

    德国高速驾驶指南

    如果超速，请笑一笑！

    魔高一尺，道高一丈。遍布各地的测速雷达是飙车族的克星，也是许多普通驾车者的噩梦。超速者看见路边的测速雷达时，往往为时已晚。不久后，超速者就会受到一张罚单，以及测速雷达自动拍摄的方向盘后的“倩影”。

  • Nicht nur das Telefonat während der Fahrt ist verboten, sondern überhaupt ein Handy in der Hand zu halten. Falls Sie erwischt werden, könnte Sie das bis zu 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg kosten. Wenn man einen Unfall baut, während man telefoniert, wird's richtig teuer und der Führerschein könnte für eine Weile weg sein. Die Strafen wurden 2017 verschärft.

    德国高速驾驶指南

    不许打手机！摸摸也不行！

    在德国，开车打手机绝对违法，开车时用手去操作手机也同样违法。一旦被警察发现，最高会面临100欧元的罚款，还会被扣除1分。如果在打手机开车时还发生了车祸，经济损失则将极其惨重，甚至于驾照也会被临时吊销。针对开车玩手机的法规，在2017年进一步收紧。

  • Streng geahndet wird auch das Blockieren von Rettungsfahrzeugen. Bei Staus und Unfällen müssen die Autofahrer eine Rettungsgasse für Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr bilden. Wer sich nicht an diese Regel hält, könnte eine Strafe von 200 Euros und Punkte in Flensburg aufgebrummt bekommen. Die Rettungsgasse muss zwischen der ganz linken und der daneben liegenden Fahrbahn gebildet werden.

    德国高速驾驶指南

    再堵也要让路

    救护车、警车、消防车在道路上拥有绝对的先行权，即便堵得水泄不通，驾车族也必须为拉响警报的特勤车辆让出一条紧急通道。如果不遵守这条规定，将遭到罚款200欧元外加扣分的处罚。原则上，紧急通道应当在左起第一条与第二条车道之间。

  • Im Falle eines Unfalls oder einer Panne müssen Autofahrer ein orange aufleuchtendes Warndreieck ein paar Meter hinter dem Auto auf der Fahrbahn aufstellen und sich selbst eine Jacke in Leuchtfarbe anziehen. Beides sowie auch ein Nothilfeset, unter anderem mit Verbandsmaterial, müssen Autofahrer stets dabei haben.

    德国高速驾驶指南

    有备无患，一路平安

    在高速公路上发生事故或紧急停车时，必须在车后方一定距离竖立橙红色的警示标志，离开车辆的人也必须穿着反光背心。根据法律规定，警示标志、反光背心、急救包必须常备在车上。

  • In Deutschland dürfen Fahranfänger und professionelle Fahrer überhaupt keinen Alkohol konsumieren. Für alle anderen gilt eine Begrenzung von 0,5 Promille. Fahrradfahren ist bis 1,6 Promille erlaubt. Die Strafen beginnen bei 500 Euro und gehen steil in die Höhe. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man am besten gar keinen Alkohol vor dem Fahren trinken!

    德国高速驾驶指南

    酒驾违法，“酒骑”也要罚

    在德国，新手司机以及职业司机绝对不能酒后驾驶，对于其他普通驾车族，血液中的酒精浓度不得超过千分之0.5。否则，就会面临至少500欧元的罚款。而且，骑自行车也有酒驾规定：血液酒精浓度不得超过千分之1.6。

  • Winterreifen oder auch Allwetterreifen sind in Deutschland Vorschrift, sobald Eis, Schnee oder Matsch auf den Straßen auftauchen. Das kann zwischen Oktober und Ostern jederzeit vorkommen. Das Fahren auf einer vereisten Straße ohne korrekte Bereifung kann teuer werden. Im Falle eines Unfalls könnte dann auch der Versicherungsschutz entfallen.

    德国高速驾驶指南

    换上冬胎，杜绝“滑行”

    德国法律规定，在冰雪或泥泞路面行车，车辆必须装备冬季轮胎。因此，驾车族最好在10月到来年4月间换上冬胎，否则就有可能面临高额的罚款，一旦发生事故，保险公司也会拒绝理赔。

  • Der beste Ratschlag für das Fahren auf deutschen Straßen und Autobahnen lautet: Keine Hektik! Nehmen Sie sich Zeit und lassen sich nicht unter Druck setzen. Davon mal ganz abgesehen verfügt Deutschland über ein hervorragendes Netz öffentlicher Verkehrsmittel. Überlegen Sie sich also, ob Sie überhaupt unbedingt Auto fahren müssen oder nicht lieber in einem Zug entspannen!

    德国高速驾驶指南

    轻松抵达目的地的正确方式

    不论是在德国高速公路还是普通公路上驾车，都要牢记一点：戒急戒躁。早点出门，留有余地，减轻压力，安心行车。如果想更放松，不如考虑一下德国的公交系统：将汽车留在家里，在火车上打个盹，轻松抵达目的地。

    作者: Louisa Schaefer


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