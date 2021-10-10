 德国高速不限速神话即将结束？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2021

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时政风云

德国高速不限速神话即将结束？

就像教堂里的祷告声“阿门“一样，在德国，每到政府更迭，有关高速公路一般限速议题总要提上日程。现在也是如此。围绕此议题，人们看法不一。

Autobahn A3 Geschwindigkeitsbegrenzung 120 Stundenkilometer

（德国之声中文网）德国高速公路将全面限速！或者：德国高速公路不实施普遍限速！未来数月，我们将听到这两项宣布中的一种。因为德国联邦议院各政党目前正关注着，哪个党会成为下届政府的组成部分，以及哪个党能实现自己的哪些要求。这是一个争议性话题。贝尔吉施格拉德巴赫（Bergisch Gladbach）机动车管理中心主任布拉策尔（Stefan Bratzel ）教授认为，德国的普遍限速议题与美国拥枪权议题相类似，两者都涉及很多人，争论时，人们情绪激动。

国民如此，各党亦然。基民盟／基社盟（ CDU / CSU）、自民党（FDP） 、德国选项党（AfD）拒绝德国高速公路实施一般性限速；社民党（SPD）、绿党（Grüne ）和左翼党（Linkspartei ）赞同限速。那么，在新政府组成后，会出现高速公路一般性限速吗？难说。如今双双赞同限速的社民党和绿党从 1998 年到 2005 年曾联合执政，但当时并未作出限速决定。其时，社民党还反对限速。社民党籍的时任联邦总理施罗德（ Gerd Schröder ）别号"汽车总理"。同他谈限速，没门。而现在的社民党，好商量了。

Professor Dr. rer. pol. Stefan Bratzel

贝尔吉施格拉德巴赫（Bergisch Gladbach）机动车管理中心主任布拉策尔（Stefan Bratzel ）教授

全球限速　德国独行侠？

人们常听说，德国是世界上高速公路不设限的唯一国家。其实，这似乎不完全正确。阿富汗、不丹、布隆迪、海地、毛里塔尼亚、缅甸、尼泊尔、朝鲜、瓦努阿图甚至印度的一个或部分地区据说也不限速。不过，无论这些国家中的哪一个是否的确不实施限速，都无法类比德国。这些国家或地区通常只拥有一个初具规模的高速公路网，其质量远逊于德国高速公路。因此，德国至少是对高速公路不普遍限速的唯一西方工业国家。然而，大约 30% 的德国高速公路有速度限制，另外10%则依据天气和交通情况临时设限。

人们也常听说，德国是唯一没有普遍限速的欧洲国家。这大致不错， 但不能细究。比如，英格兰和苏格兰之间有一个既非欧盟成员，也不是英国一部分的英国王室领地马恩岛（ Isle of Man）。 2006 年，岛上 8万多名居民中的大多数便表决反对实施限速。不过，该岛全长 800 公里的公路网中的大多数路段尚未发展到可邀请您高速行车的程度。

普遍限速增安全？

限速支持者称，限速可减少事故伤亡人数。根据联邦统计局提供的数字，2020 年，德国约发生 26.4万起交通事故，其中 1.5万起发生在高速公路上。这样，发生在高速公路上的事故不到总数的 6%。不过，在大约 2700 起交通死亡事故中，高速公路所占的比例占 12%。如果换算一下，或更明了：在1000起人员伤亡事故中，城内交通死亡人数是4人，高速公路上是21人，城外公路上是24人。但是，这些数字未考虑各类道路上的年行驶公里。若算上这一点，则根据德国最大的汽车俱乐部 ADAC 的数字，高速公路上，每 10 亿公里里程死亡人数为 1.5，联邦公路上（类似于城外公路）则是 4.7 人。

Deutschland | Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß in Siegen

德国发生在城外公路上的车祸数量比高速上更多

尽管在高速公路上行车速度高于联邦和城外道路，但事故和伤亡数字较低。或许，经由限速能进一步减少数量，但德国驾车者俱乐部指出，国际比较结果显示，普遍限速与高速公路上的交通安全水平之间并无必然因果关系，比利时、法国和美国等普遍限速的国家不比德国的情况更好。

普遍限速减少碳排放？

尤其是环保主义者力争实现德国高速公路实施普遍限速，以减少二氧化碳排放。按照联邦环境局的数据，2018 年，德国共排放近 8.6 亿吨二氧化碳，其中约 1.58 亿吨来自道路交通。 

根据联邦环境局的计算结果，德国高速公路如实施130公里普遍时速限制， 减少的碳排放量是近 200 万吨。换言之，若其它条件不变，实施普遍限速，二氧化碳排放量为约 8.58 亿 吨，而不是 8.6 亿吨。这多少是一种改进。

现在呢？

观点不同，社会分裂。有约 2100 万会员的德国驾车者俱乐部过去激烈反对限速，目前，不提供建议。过去几十年里，该俱乐部大多数成员反对限速，目前，赞同者居多数：50% 的人赞成，45% 的人反对；剩下的5%尚未决定或未表明态度。

在接受德国之声采访时，贝尔吉施格拉德巴赫汽车管理中心主任布拉泽尔教授表示，他相信，随着电动汽车数量增加，这个话题可能会静静消失： "电动汽车驾车人通常以每小时 120 至 130 公里的速度行驶--不会更多，否则电池的续航里程会大减。" 因此，随着时间的推移，此议题或许会以务实的方式自行解决。

 

  • Deutschland verfügt über ein hervorragendes Straßennetz, das geradezu dazu einlädt, es zu erforschen. Das Mindestalter zur Erlangung eines Führerscheins ist 17 Jahre, ohne Begleitung eines Erwachsenen darf man aber erst mit 18 ans Steuer.

    德国高速驾驶指南

    17岁的诱惑，18岁的自由

    德国的道路网十分发达。在德国，申领驾驶执照的最低年龄是17岁。而年满18岁之后，就可以在没有成年人陪伴的情况下自主驾车上路。

  • Nach Angaben des nationalen Automobilclubs ADAC nahmen Staus 2017 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zu. Im Durchschnitt bildete sich jeden Tag eine Blechlawine von knapp 4000 Kilometern. Verursacht werden Staus nicht durch mehr Autos im Straßenverkehr, sondern vor allem durch zahlreiche Baustellen. Also machen Sie sich gefasst auf lange Wartezeiten - vor allem im Umkreis von Städten.

    德国高速驾驶指南

    堵车虽恼人，工地更可恨

    根据全德汽车俱乐部ADAC的统计，2017年，德国的堵车程度比2016年上涨了4%，平均每天拥堵长度达4000公里。造成拥堵的原因，并非道路上的汽车增多，而是因为无数的工地。在大城市的近郊地区，拥堵尤其严重。

  • Sogar wenn man selbst im Höchsttempo fährt, hat man manchmal den Eindruck, dass es anderen Autofahrern immer noch nicht schnell genug geht. Besonders rücksichtslose Vertreter fahren eng auf und versuchen mit Lichthupe, Sie von der Bahn zu drängen. Schließlich soll die linke Fahrbahn eigentlich nur als Überholspur dienen. Trotzdem sollten Sie sich nicht terrorisieren lassen!

    德国高速驾驶指南

    礼貌超车，抵制飙车

    在德国高速公路开车，没有最快、只有更快。即便是按照最高限速行驶，也依然会被更快的车辆所超越。有些飙车族会不断闪烁大灯，迫使前车让路。虽说超车道只能在短时超车时占用，但是飙车同样也是对超车道的一种滥用。

  • Hüten Sie sich vor Radarkontrollen! Kameras zur Geschwindigkeitskontrolle sind in Deutschland weit verbreitet, sowohl auf den Autobahnen als auch im innerstädtischen Verkehr. Die verhassten Geräte stehen am Wegesrand, aber leider bemerkt man sie oft erst, wenn es schon zu spät ist! In diesem Falle wird man Ihnen ein Knöllchen zuschicken - mitsamt einem Foto von Ihnen am Steuer.

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    如果超速，请笑一笑！

    魔高一尺，道高一丈。遍布各地的测速雷达是飙车族的克星，也是许多普通驾车者的噩梦。超速者看见路边的测速雷达时，往往为时已晚。不久后，超速者就会受到一张罚单，以及测速雷达自动拍摄的方向盘后的“倩影”。

  • Nicht nur das Telefonat während der Fahrt ist verboten, sondern überhaupt ein Handy in der Hand zu halten. Falls Sie erwischt werden, könnte Sie das bis zu 100 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg kosten. Wenn man einen Unfall baut, während man telefoniert, wird's richtig teuer und der Führerschein könnte für eine Weile weg sein. Die Strafen wurden 2017 verschärft.

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    不许打手机！摸摸也不行！

    在德国，开车打手机绝对违法，开车时用手去操作手机也同样违法。一旦被警察发现，最高会面临100欧元的罚款，还会被扣除1分。如果在打手机开车时还发生了车祸，经济损失则将极其惨重，甚至于驾照也会被临时吊销。针对开车玩手机的法规，在2017年进一步收紧。

  • Streng geahndet wird auch das Blockieren von Rettungsfahrzeugen. Bei Staus und Unfällen müssen die Autofahrer eine Rettungsgasse für Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr bilden. Wer sich nicht an diese Regel hält, könnte eine Strafe von 200 Euros und Punkte in Flensburg aufgebrummt bekommen. Die Rettungsgasse muss zwischen der ganz linken und der daneben liegenden Fahrbahn gebildet werden.

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    再堵也要让路

    救护车、警车、消防车在道路上拥有绝对的先行权，即便堵得水泄不通，驾车族也必须为拉响警报的特勤车辆让出一条紧急通道。如果不遵守这条规定，将遭到罚款200欧元外加扣分的处罚。原则上，紧急通道应当在左起第一条与第二条车道之间。

  • Im Falle eines Unfalls oder einer Panne müssen Autofahrer ein orange aufleuchtendes Warndreieck ein paar Meter hinter dem Auto auf der Fahrbahn aufstellen und sich selbst eine Jacke in Leuchtfarbe anziehen. Beides sowie auch ein Nothilfeset, unter anderem mit Verbandsmaterial, müssen Autofahrer stets dabei haben.

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    有备无患，一路平安

    在高速公路上发生事故或紧急停车时，必须在车后方一定距离竖立橙红色的警示标志，离开车辆的人也必须穿着反光背心。根据法律规定，警示标志、反光背心、急救包必须常备在车上。

  • In Deutschland dürfen Fahranfänger und professionelle Fahrer überhaupt keinen Alkohol konsumieren. Für alle anderen gilt eine Begrenzung von 0,5 Promille. Fahrradfahren ist bis 1,6 Promille erlaubt. Die Strafen beginnen bei 500 Euro und gehen steil in die Höhe. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man am besten gar keinen Alkohol vor dem Fahren trinken!

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    酒驾违法，“酒骑”也要罚

    在德国，新手司机以及职业司机绝对不能酒后驾驶，对于其他普通驾车族，血液中的酒精浓度不得超过千分之0.5。否则，就会面临至少500欧元的罚款。而且，骑自行车也有酒驾规定：血液酒精浓度不得超过千分之1.6。

  • Winterreifen oder auch Allwetterreifen sind in Deutschland Vorschrift, sobald Eis, Schnee oder Matsch auf den Straßen auftauchen. Das kann zwischen Oktober und Ostern jederzeit vorkommen. Das Fahren auf einer vereisten Straße ohne korrekte Bereifung kann teuer werden. Im Falle eines Unfalls könnte dann auch der Versicherungsschutz entfallen.

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    换上冬胎，杜绝“滑行”

    德国法律规定，在冰雪或泥泞路面行车，车辆必须装备冬季轮胎。因此，驾车族最好在10月到来年4月间换上冬胎，否则就有可能面临高额的罚款，一旦发生事故，保险公司也会拒绝理赔。

  • Der beste Ratschlag für das Fahren auf deutschen Straßen und Autobahnen lautet: Keine Hektik! Nehmen Sie sich Zeit und lassen sich nicht unter Druck setzen. Davon mal ganz abgesehen verfügt Deutschland über ein hervorragendes Netz öffentlicher Verkehrsmittel. Überlegen Sie sich also, ob Sie überhaupt unbedingt Auto fahren müssen oder nicht lieber in einem Zug entspannen!

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    轻松抵达目的地的正确方式

    不论是在德国高速公路还是普通公路上驾车，都要牢记一点：戒急戒躁。早点出门，留有余地，减轻压力，安心行车。如果想更放松，不如考虑一下德国的公交系统：将汽车留在家里，在火车上打个盹，轻松抵达目的地。

    作者: Louisa Schaefer


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