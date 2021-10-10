德国高速不限速神话即将结束？

（德国之声中文网）德国高速公路将全面限速！或者：德国高速公路不实施普遍限速！未来数月，我们将听到这两项宣布中的一种。因为德国联邦议院各政党目前正关注着，哪个党会成为下届政府的组成部分，以及哪个党能实现自己的哪些要求。这是一个争议性话题。贝尔吉施格拉德巴赫（Bergisch Gladbach）机动车管理中心主任布拉策尔（Stefan Bratzel ）教授认为，德国的普遍限速议题与美国拥枪权议题相类似，两者都涉及很多人，争论时，人们情绪激动。

国民如此，各党亦然。基民盟／基社盟（ CDU / CSU）、自民党（FDP） 、德国选项党（AfD）拒绝德国高速公路实施一般性限速；社民党（SPD）、绿党（Grüne ）和左翼党（Linkspartei ）赞同限速。那么，在新政府组成后，会出现高速公路一般性限速吗？难说。如今双双赞同限速的社民党和绿党从 1998 年到 2005 年曾联合执政，但当时并未作出限速决定。其时，社民党还反对限速。社民党籍的时任联邦总理施罗德（ Gerd Schröder ）别号"汽车总理"。同他谈限速，没门。而现在的社民党，好商量了。

贝尔吉施格拉德巴赫（Bergisch Gladbach）机动车管理中心主任布拉策尔（Stefan Bratzel ）教授

全球限速 德国独行侠？

人们常听说，德国是世界上高速公路不设限的唯一国家。其实，这似乎不完全正确。阿富汗、不丹、布隆迪、海地、毛里塔尼亚、缅甸、尼泊尔、朝鲜、瓦努阿图甚至印度的一个或部分地区据说也不限速。不过，无论这些国家中的哪一个是否的确不实施限速，都无法类比德国。这些国家或地区通常只拥有一个初具规模的高速公路网，其质量远逊于德国高速公路。因此，德国至少是对高速公路不普遍限速的唯一西方工业国家。然而，大约 30% 的德国高速公路有速度限制，另外10%则依据天气和交通情况临时设限。

人们也常听说，德国是唯一没有普遍限速的欧洲国家。这大致不错， 但不能细究。比如，英格兰和苏格兰之间有一个既非欧盟成员，也不是英国一部分的英国王室领地马恩岛（ Isle of Man）。 2006 年，岛上 8万多名居民中的大多数便表决反对实施限速。不过，该岛全长 800 公里的公路网中的大多数路段尚未发展到可邀请您高速行车的程度。

普遍限速增安全？

限速支持者称，限速可减少事故伤亡人数。根据联邦统计局提供的数字，2020 年，德国约发生 26.4万起交通事故，其中 1.5万起发生在高速公路上。这样，发生在高速公路上的事故不到总数的 6%。不过，在大约 2700 起交通死亡事故中，高速公路所占的比例占 12%。如果换算一下，或更明了：在1000起人员伤亡事故中，城内交通死亡人数是4人，高速公路上是21人，城外公路上是24人。但是，这些数字未考虑各类道路上的年行驶公里。若算上这一点，则根据德国最大的汽车俱乐部 ADAC 的数字，高速公路上，每 10 亿公里里程死亡人数为 1.5，联邦公路上（类似于城外公路）则是 4.7 人。

德国发生在城外公路上的车祸数量比高速上更多

尽管在高速公路上行车速度高于联邦和城外道路，但事故和伤亡数字较低。或许，经由限速能进一步减少数量，但德国驾车者俱乐部指出，国际比较结果显示，普遍限速与高速公路上的交通安全水平之间并无必然因果关系，比利时、法国和美国等普遍限速的国家不比德国的情况更好。

普遍限速减少碳排放？

尤其是环保主义者力争实现德国高速公路实施普遍限速，以减少二氧化碳排放。按照联邦环境局的数据，2018 年，德国共排放近 8.6 亿吨二氧化碳，其中约 1.58 亿吨来自道路交通。

根据联邦环境局的计算结果，德国高速公路如实施130公里普遍时速限制， 减少的碳排放量是近 200 万吨。换言之，若其它条件不变，实施普遍限速，二氧化碳排放量为约 8.58 亿 吨，而不是 8.6 亿吨。这多少是一种改进。

现在呢？

观点不同，社会分裂。有约 2100 万会员的德国驾车者俱乐部过去激烈反对限速，目前，不提供建议。过去几十年里，该俱乐部大多数成员反对限速，目前，赞同者居多数：50% 的人赞成，45% 的人反对；剩下的5%尚未决定或未表明态度。

在接受德国之声采访时，贝尔吉施格拉德巴赫汽车管理中心主任布拉泽尔教授表示，他相信，随着电动汽车数量增加，这个话题可能会静静消失： "电动汽车驾车人通常以每小时 120 至 130 公里的速度行驶--不会更多，否则电池的续航里程会大减。" 因此，随着时间的推移，此议题或许会以务实的方式自行解决。

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