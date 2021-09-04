德国驻华大使贺岩上任两周骤逝

（德国之声中文网）德国外交部6日凌晨表示，德国驻华大使贺岩（Jan Hecker）去世，并表示「我们深感悲痛和震惊。在这一时刻，我们心系他的家人以及他的亲友和同事」。

德国驻华大使馆的官方网站6日更新贺岩的黑白照片，并发布逝世消息，但大使馆发言人拒绝向路透社作进一步评论。

8月24日才履新的德国驻中国大使贺岩6日逝世，终年54岁，德国外交部证实这项消息，并表示深感悲痛和震惊。路透社报导称，一名上周五到贺岩位於北京的家参加活动的宾客透露，贺岩在家中主持一个关于德国艺术家约瑟夫·博伊斯的活动时，显得「高兴且一切正常」。

中国媒体《财新》报导，贺岩9月3日在德国驻华使馆官邸主持了一场文化活动的开幕式。这场活动有关德国策展人约瑟夫·博伊斯艺术活动文献展的开幕式。来自中国中央美院的师生也参加了这场活动。报导称，贺岩当时还饶富兴趣地听取了这批中国年轻人对这名德国着名艺术家的看法。

今年54岁的贺岩8月24日正式上任担任德国驻华大使，根据中国外交部消息，中国外交部礼宾司司长洪磊当天接受了德国新任驻华大使贺岩递交的国书副本。

德国驻华大使馆在微博曾对第14任德国驻华大使贺岩博士做了介绍，内容提及「在赴任之前，他於2017年历任对外政策丶安全和发展政策司司长以及联邦总理安格拉·梅克尔博士的对外政策顾问」。

贺岩大使还是一名资格律师，主攻公法和欧洲法方向。在进入总理府前，他曾在联邦行政法院和内政部工作。

事实上，贺岩8月1日就抵达北京。据《南德意志报》报导，按原计划贺岩8月底再回到德国，为梅克尔工作到10月份总理任期结束。因为疫情以及阿富汗发生的事变，梅克尔总理决定让贺岩留在北京，理由是「由於目前的最新外交局势，德国驻北京大使馆的领导层必须确保高度有效」。

报导称，这一决定的背景可能同塔利班接管阿富汗政权有关，而塔利班也保持着同中国的密切联络。这样，贺岩在总理府的工作只能再分给其他两名同事。

（德新社丶路透社丶法新社丶财新网）

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