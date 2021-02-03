德国驱逐一名俄罗斯外交官

（德国之声中文网）德国外交部在柏林表示，俄罗斯政府驱逐德国外交官的决定“毫无理由”。德国外交部还表示，德方采取对应措施前曾同“波兰、瑞典以及欧盟外交机构进行过紧密磋商协调。”瑞典外交部也发出推文称，该国也驱逐了一名俄罗斯外交官。波兰则宣布，一名俄罗斯驻波兰领事馆工作人员为“不受欢迎的人”。

克里姆林宫批评人士纳瓦尔尼遭逮捕之后，柏林和莫斯科之间爆发了这场愈演愈烈的外交冲突。上周五，俄罗斯全境爆发呼吁释放纳瓦尔尼、反对普京总统的游行活动之后，莫斯科驱逐了三名分别来自德国、波兰和瑞典的外交官。

俄方提出的理由是，上述三人参加了未经许可的游行活动，而这种行为不符合其外交官身份。德国外交部则表示：“这名德国外交官只是履行了维也纳外交关系公约所规定的职责，即通过合法手段了解当地情况。”

德国总理默克尔对俄罗斯的做法提出强烈批评

德国外交部长马斯上周五也做出过类似的表述。他说，驱逐德国外交官的做法将继续损害俄罗斯同欧盟的关系。德国总理默克尔也对驱逐事件提出强烈批评。

纳瓦尔尼是上周二被判处多年监禁，理由是他违反了此前一项判决的假释规定。纳瓦尔尼因遭到毒剂袭击曾在德国接受治疗，今年一月返回俄罗斯后即遭逮捕。纳瓦尔尼表示，对他的判决完全是出于政治目的。此外，他还表示，对他实施的毒剂袭击就是由普京本人幕后策划的。俄罗斯政府则坚决否认同本案有关。

达扬 / 苗子 （德新社，路透社，法新社）

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