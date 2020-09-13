德国首支新冠疫苗最晚明年初获批

（德国之声中文网）负责疫苗监管的德国联邦疫苗和生物医学机构--保罗·埃尔利希研究所（PaulEhrlichInstitute）所长齐丘特克(KlausCichutek）在周二（9月15日）柏林举行的新冠疫情新闻会上表示，首支COVID-19新冠疫苗将肯定能在今年年底或明年年初获批。他同时强调，监管机构不会在评估新冠疫苗是否符合要求方面放宽标准。

德国联邦科研部长卡利切克（AnjaKarliczek）在新闻上指出，在明年年中之前，新冠疫苗尚不能大规模投放市场。她强调，必须保障疫苗的安全性。她说，"我们不会在德国和欧洲偏离这一路线"。

共同出席此次新闻会的德国联邦卫生部长斯潘（JensSpahn）表示，所有候选疫苗都必须经历第三阶段临床试验，这意味着，将在数千名自愿者身上接种，此后才能获批上市。

两位部长同时强调，接种试验完全出于自愿。他相信，会有足够的人报名成为自愿者，从而满足群体免疫必须达到的占总人口比例55-66%的要求。

德国设立了资金规模7.5亿欧元的基金会，支持快速、有效研发安全疫苗。

非常看好的阿斯利康曾暂停临床试验

美中俄英都在奋力开发疫苗

与美国药业大亨Pfizer合作的美茵茨（Mainz）生物技术公司BioNTech获得其中的3.75亿欧元；图宾根州的生物技术公司CureVac得到2.52亿欧元。

卡利切克透露，第三家生物技术公司IDTBiologika也将得到资助，但未说明资金数量，理由是，相关谈判尚在进行之中。

据世卫组织称，全球范围目前约有170个疫苗项目参与竞争，其中有26种疫苗已进入临床试验。

上个月，俄罗斯宣布成为世界上首个大规模接受新冠疫苗的国家。不过，这一宣布在国际上招致广泛批评，原因是，该疫苗的第三阶段临床试验尚未结束。

全球新冠疫苗临床试验赛跑如火如荼之际，一名中国专家在该国国家电视台上表示，中国自行研发的一种新冠疫苗今年11月就将能用于大规模接种。

本周一晚些时候，中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍在中国中央电视台上称，"大概11月或12月，普通人就可以接种新冠疫苗，因为根据它的三期临床结果来看，目前进展非常顺利。"

这位专家还说，"今年4月份，我作为实验人群打了疫苗，这几个月感觉非常好，没有任何不一样的地方，接种疫苗的时候，局部也没有疼痛，确实很好。"



中国生产商已加快进度。在本月北京的一次贸易展会上，北京科兴生物技术控股公司（SinovacBiotech）和国药集团（Sinopharm）展示了它们的新冠疫苗。

这两家公司的代表对法新社表示，希望在年底前第三阶段临床试验结束后就能接种其疫苗。



尽管某些疫苗新近在临床试验中出现一些问题，目前，全球范围共有9种候选疫苗处于人体临床试验第三阶段。在一名志愿者突患原因不明的疾病后，药业巨擘阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大学上周宣布暂停其候选疫苗的临床试验。目前该试验又重新开始。

中国已在一项紧急计划框架内向普通职工接种了若干候选疫苗。

本月，科兴生物技术公司一名发言人对法新社表示，近万人志愿参加接种，其中90%是公司职工及家属，约在2000至3000人之间。

今年6月，中国军方批准了一款新冠疫苗，用于军内。该疫苗由军队研究机构和一家生物技术公司共同研发。





凝炼/达扬（德新社、法新社）





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