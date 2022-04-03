 德国食用油紧缺 全怪俄乌战争? | 非常德国 | DW | 03.04.2022

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德国食用油紧缺 全怪俄乌战争?

大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。

货架上只剩橄榄油

货架上只剩橄榄油

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德国的疫情危机暂时还谈不上十分严重，但是超市里的民众抢购厕纸却俨然一番末日景象。一夜之间，厕纸成为了硬通货，甚至成为了文化符号。社会学家、心理学家对这一现象也摸不着头脑。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷出台了制裁措施，誓要让俄罗斯经济陷入深渊。而在经济高度全球化的今天，针对俄罗斯的经济制裁，也会严重影响其他国家民众的生活，其中也包括西方民众。

俄烏戰爭使全球糧食供應價格波動的同時，中國國家主席習近平3月6日在兩會上重申糧食安全。新冠疫情爆發以來，中國強調多次提及糧食安全問題，儘管稱「供應無虞」，但中國農業部部長唐仁健日前亦坦言「今年糧食生產又遇到了很大的困難」。

除了玉米和大米，没有其他谷物像小麦一样对世界粮食供应如此重要。仅是面包用的小麦就占世界热量消耗的20%。这篇文章告诉你：关于小麦，你需要知道的一切。

（德国之声中文网）在德国社交媒体上，已经有不少网民把葵花籽油比作"新时期的厕纸"：在新冠疫情刚刚爆发的2020年春天，民众疯狂抢购一度导致厕纸成为紧俏物资。而乌克兰危机爆发后，首当其冲的就是葵花籽油。

德国油料加工业协会在接受德广联采访时表示，当前确实出现了比较严重的葵花籽油紧缺现象。"现在能上架销售的其实都是库存，全国的葵花籽油库存只能维持几个星期。"

这场"葵花籽油危机"和乌克兰危机直接相关：全球葵花籽油出口贸易中，俄罗斯占比27%，乌克兰更是占据51%，两国合计占比超过3/4。德国市场上销售的葵花籽油，有94%依赖进口，其中绝大多数来自于乌克兰。油料加工企业C.Thywissen总经理沃尔茨(Detlef Volz)对德广联表示，德国原本预计在今年9月的收获季节前能从乌克兰进口250万吨葵花籽油，但是如今商船根本无法进出乌克兰的港口。

而且，"葵花籽油危机"还有进一步扩大的趋势：目前的供应紧张还只是进出口供应链中断造成的，而持续不断的战火极有可能破坏乌克兰国内的农业生产。如果错过了今年4月的乌克兰葵花播种季，"葵花籽油危机"将进一步延长到今年9月以后。
 

乌克兰被誉为“欧洲粮仓”、“向日葵之国”

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葵花籽油是德国家庭最为常用的食用油。许多消费者在发现葵花籽油供货紧张后，开始抢购菜籽油等其他植物油，更是造成了食用油供应全面短缺。Real、Aldi等大型连锁超市均报告了菜籽油、橄榄油供求关系紧张的消息。

业内人士指出，葵花籽油断供固然有乌克兰危机的因素，但是食用油全面短缺则主要是由消费者恐慌性抢购造成的。德国油料加工业协会的一名发言人特意对德广联强调，菜籽油的供应链目前并无问题。目前，许多超市都出台了针对食用油的限购措施，每人每次限购1-3升不等。

超市员工手写标牌：(限购)最多5包面粉。但是货架上一包也不剩

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自给率130% 德国人依旧抢购小麦制品 

除了食用油，德国消费者近期还在抢购面粉、面条等物资。德国谷物、磨坊、淀粉产业协会主席哈贝克(Peter Habeck)认为，这种抢购行为毫无必要。他在接受德新社采访时强调，德国的谷物库存充足、面粉供应无虞，因为"德国的小麦自给率高达130%"，本来就几乎不进口乌克兰或者俄罗斯的小麦。

德国消费者之所以抢购面粉，也许是出于对"欧洲粮仓"乌克兰陷入战火的忧虑。德国联邦食品贸易协会发言人波特歇尔(Christian Böttcher)指出，消费者的恐慌心理来自于对基本食品供应的担忧："和新冠疫情初期类似，消费者在抢购食用油时也顺手抢购面粉、面条。"该协会通过德广联呼吁民众不要额外屯粮，而是展现"团结精神"，按照日常用量采购食品物资，"我们不认为德国的基本食品供应或者日常用品供应会出现短缺。"德国农业部长厄兹德米尔(Cem Özdemir)也向公众表示"德国的食品供应是安全的"。

尽管国内物资供应充足，但是德国联邦统计署的最新数字显示，受到多重因素影响，今年头两个月的农产品价格涨幅同比高达21%，乌克兰战争则更进一步恶化了局势。而对于许多高度依赖俄罗斯、乌克兰小麦的中东、北非国家而言，这场战争不仅仅意味着粮食涨价，更是极有可能造成食品短缺。

(德广联、德新社等)

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