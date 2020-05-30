德国飞中国复工包机出现无症状感染者

本周日，中国卫生部门通报的新冠病毒新增感染病例中包括一例从德国输入的无症状感染者。据中国民航资源网报道，一名乘坐德国飞中国复工包机的德国籍工程师5月30日在天津入境时核酸检测结果显示为阳性。
（德国之声中文网）据德新社报道，周六（5月30日），一架德国法兰克福飞往中国的复工包机汉莎LH342抵达天津滨海国际机场。当地时间周日早上6点，天津市卫健委通报，这架包机中被检测出一例无症状感染者。
路透社报道称，德中双方为了在疫情后重振经济，协商采用包机的方式打通快速入境的通道。周六飞往天津的这趟包机上搭乘了大约200名乘客，其中大部分为德国企业的高管人员。
下周三还有汉莎公司的包机计划飞往上海。
天津机场检测出的无症状感染者是一名34岁的德国籍工程师。入境时体温36.3℃，申报无疾病症状。
目前这名无症状感染者已经被转送至天津空港医院进行医学观察。天津卫健委通报时特意强调"全程实施闭环管理"，意思是这一病例不会对当地卫生安全构成重大隐患。
据中国国家卫健委通报的数据，截至5月30日24时，新冠肺炎在中国的累计报告确诊病例83001例，累计死亡病例4634例。
洪沙 / 文山 （路透社）
驻华德国商会透露，除了目前已经确定日期的两班德企高管赴华包机，还有数千名德企员工需要从德国飞往中国返厂复产。商会驻北京首席代表指出，随着中国疫情逐步趋稳，在华德企担忧的焦点再次成为了“中国经济改革太迟缓”等老问题。 (22.05.2020)