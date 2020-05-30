德国飞中国复工包机出现无症状感染者

（德国之声中文网）据德新社报道，周六（5月30日），一架德国法兰克福飞往中国的复工包机汉莎LH342抵达天津滨海国际机场。当地时间周日早上6点，天津市卫健委通报，这架包机中被检测出一例无症状感染者。

路透社报道称，德中双方为了在疫情后重振经济，协商采用包机的方式打通快速入境的通道。周六飞往天津的这趟包机上搭乘了大约200名乘客，其中大部分为德国企业的高管人员。

下周三还有汉莎公司的包机计划飞往上海。

天津机场检测出的无症状感染者是一名34岁的德国籍工程师。入境时体温36.3℃，申报无疾病症状。

目前这名无症状感染者已经被转送至天津空港医院进行医学观察。天津卫健委通报时特意强调"全程实施闭环管理"，意思是这一病例不会对当地卫生安全构成重大隐患。

据中国国家卫健委通报的数据，截至5月30日24时，新冠肺炎在中国的累计报告确诊病例83001例，累计死亡病例4634例。

洪沙 / 文山 （路透社）