德国预计将于明年2月提前大选

据媒体援引政府圈内人士报道，德国各主要党派已就明年2月举行提前大选初步达成共识。不过在那之前联邦议院还需要对总理肖尔茨进行信任投票，若投票不通过则将启动重新选举程序。

（德国之声中文网）在“交通灯”执政联盟瓦解后，德国预计将于2025年2月23日提前举行大选。

路透社周二(11月12日)引述政府圈人士报导，社民党 、基民盟 /基社盟、绿党和自民党领袖已同意向联邦总统施泰因迈尔建议将2月23日作为新的选举日期。

这意味着 “交通灯”联盟解体后，至少有一个日期已明朗化。联邦总理肖尔茨将于何时在联邦议院召开信任投票，目前仍有待厘清。如果信任投票失败，将启动新的选举程序。

执政联盟解体 德国政府如何继续运作？

基民盟/基社盟曾要求肖尔茨周三就在联邦议院进行信任投票，但遭到肖尔茨拒绝。

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肖尔茨最初建议在三月底举行选举，但受到基民盟以及其执政伙伴绿党施压，要求加快选举进程。基民盟目前在民调中名列前茅，其主席梅尔茨(Friedrich Merz)一直在推动尽早举行选举。

最近的一项民意调查显示，三分之二的选民希望尽快举行新一届大选。在过去几个月里，围绕着供暖法、公民津贴、债务制动、难民移民这些议题的激辩变得越来越频繁，各执政党派的支持率都在下降，这也使得红绿灯政府成为历史上最不受欢迎的一届联邦政府。

德国提前大选，选项党会从中受益吗？

联邦议院对政府进行信任投票是举行新一届大选的前提。在无法赢得联邦议院信任的情况下，联邦总理须提请联邦总统解散联邦议院。按照德国基本法中的相关规定，联邦议院解散后60天之内必须举行选举。

(路透社、法新社)

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