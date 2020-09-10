 德国预计从希腊接收约1500名难民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2020

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时政风云

德国预计从希腊接收约1500名难民

德国默克尔政府表示，德国将接收更多来自希腊，尤其是莱斯沃斯岛的难民。莫里亚难民营（Moria）的大火造成了超过12,000人无家可归。

Griechenland Flüchtlinge Lesbos (Getty Images/AFP/L. Gouliamaki)

(德国之声中文网）德国国内有越来越多批评认为，德国政府在莫里亚难民营发生毁灭性大火后，做得不够多。周二（9月15日），德国政府表示将接收1553名希腊的寻求庇护者。

德国政府发言人斯特芬·塞伯特（Steffen Seibert）表示，这些难民来自408个有孩子的家庭，他们已经成功申请了庇护。他补充说，德国政府正在努力与接收难民的成员国拟定一个“影响深远的欧洲解决方案”，以寻求重新分配更多的难民。

德国财政部长奥拉夫·舒尔茨（Olaf Scholz）是第一位在推文中正式宣布此一决定的政府部长。

他表示：“德国将进一步采取行动，准备接收目前在希腊的1,500多名难民，他们大多数是有孩子的家庭。我们正在致力于一项欧洲援助，借此我们将帮助更多需要被保护的难民。”

这个消息在德国总理默克尔和内政部长霍斯特·西霍弗（Horst Seehofer）同意后公布，德国政府已经同意接收大约150名无人陪伴的未成年人。

上周，希腊莱斯沃斯岛上的莫里亚难民营发生大火后，大约有12,000人失去了住所。民众对政府施加压力，要求德国采取更大的行动，因此德国决定接收更多的难民。德国绿党领袖政治家卡特琳·戈林·埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）呼吁德国政府应接收5,000人。

Griechenland Nach Brand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

希腊莱斯沃斯岛上的莫里亚难民营日前发生大火

德国政府宣布这一消息后，戈林·埃卡特在推特上写道：“每个从灾难中幸存的孩子都非常重要。从希腊所有岛屿上接收1500名难民只是微乎其微。根据联合国难民署（UNHCR）的资料，光是莱斯沃斯岛就有四千名孩子。我们要弃他们于不顾吗？”

同为绿党的奥米德·诺里普尔（Omid Nouripour）告诉德国之声，他虽然对于每一个能被接收的难民很感激，但这样的微小贡献不应该被当作“大赦”（indulgence），意指天主教徒以行动或捐款来减轻罪孽的刑罚。

在最初的回应中，德国曾表示将接收100名至150名无人陪伴的未成年人，作为欧洲联合倡议的一部分。
德国政府消息指出，最新的计划还将包括在希腊其他地区被滞留的难民，不只是来自莱斯沃斯岛和莫里亚，这是希腊政府的重点，难民将来自希腊五个岛屿。

德国联合政府的目标是在周三（9月16日）之前达成协议，决定除了无人陪伴的未成年人外，还要接收多少人。像绿党这样的反对党认为这些措施不能令人满意，并要求接收5,000位希腊的难民。

周一（9月14日），德国总理默克尔强调，这项协议不仅应该解决德国接收多少难民的问题， 也包括一项计划，建立接收莱斯沃斯岛难民的设施，并且由欧洲监督融资和管理。

杨宇/达扬（德新社、路透社)

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