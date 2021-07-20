 德国面临新冠疫苗过剩问题    | 德国新闻 | DW | 20.07.2021

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德国新闻

德国面临新冠疫苗过剩问题   

直到不久前，当局尚担心预约饱和、疫苗短缺。而现在，德国联邦和州两级政府却要考虑一个性质截然不同的问题了：如何避免因过期而致疫苗作废。

Weltspiegel | 31.05.2021 | Coronavirus, Impfungen in Berliner Bar

柏林一酒吧，一医护人员正整理新冠疫苗注射器 

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泰国是东南亚主要代工制造阿斯利康(AZ)新冠疫苗的国家，现在因为疫情再起可能限制疫苗出口，引起邻国疫苗供应不足，以及对疫苗保护主义的担忧。

世卫呼吁富国捐疫苗给其他国家，而不是为订购疫苗加强针。谭德塞说：「当务之急是为那些还未接受过一剂疫苗的人接种。」而对部分国家将展开施打第三剂计画，世卫专家又是怎么说？

（德国之声中文网）德国启动新冠疫苗接种战役半年多，已出现疫苗过剩现象。联邦和州卫生部长们在一次视频联席会议后表示，疫苗供应很快将 "明显 "超过需求。根据德新社获得的会议决议，"在疫苗接种中心、诊所和企业医生那里，需求明显下降。“ 

部长们在决议中强调，尽可能高的疫苗接种率对疫苗接种战役成功与否至关重要。到目前为止，德国国内46.4%的人完全接种了疫苗，59.9%的人至少接种了一剂。卫生部长联席会议决议表示，"联邦和各州政府将再度加强努力，为那些虽收到接种通知但尚未决定接种的人提供专项服务。" 

增加流动疫苗接种小组  

根据这一决议，疫苗接种战役将进一步强化。为此，将增加流动小组数量，并提供额外的低门槛服务，例如，在市场、教堂、超市、百货公司附近以及文化、体育和休闲活动施打疫苗。疫苗物流方式也将更为灵活。  

疫苗接种活动去年12月启动。头几个月，可获得的疫苗明显供不应求。出于这一原因，德国贯彻排序原则，最初在老人院接种，同时优先考虑高龄、有前期病史群体，以及特定职业群体。现在，联邦和州两级政府确认，“将在7月底前交付的疫苗使我们有可能为每一个愿接种的成年人及时施打第一针。” 

避免浪费  

联邦卫生部将很快制定出物流程序，收集储存在各州分配中心的疫苗，并澄清如何处理已交付的疫苗问题。此外，联邦和州两级政府还计划增加对其他国家和地区的疫苗转让。决议指出，必须将因过期而不得不废弃疫苗的数量保持在最低限度。 

决议称，"联邦政府将把在国家疫苗接种战役中未用上、其库存状况许可的疫苗捐给第三国。" 联邦政府新近宣布过，除去储备，将向第三国捐赠至少3000万剂疫苗。 

观看视频 02:19

德国取消接种优先排序 疫苗短缺拖后腿

 （德新社，路透社） 

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