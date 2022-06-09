德国青少年日均上网近两小时

（德国之声中文网）根据该项调查，上网时间随年龄增加，学龄前儿童网上活跃度最低，调查报告指出，长期比较结果还显示，青少年接触数字设备时间越来越提前。

根据这一具代表性的调查获得的数据，这代人中，几乎所有6至18岁的青少年都使用智能手机或平板电脑，比例达98%，日均上网时间为111分钟，接近2小时。数据同时显示，上网时间随年龄增加：6至9岁的孩子平均为49分钟，而16至18岁的孩子人均达2小时46分钟。

根据这项基于900多名青少年自我报告所完成的调查，聊天信使服务和视频平台最受欢迎：86%的青少年至少偶尔会发送聊天信息；81%的人至少偶尔会在线观看电影或电视剧；71%的人在线听广播或音乐；69%的人上网搜寻涉及学校或培训的有用信息。

研究报告指出，长期比较结果表明，青少年们越来越提前接触数字终端设备。8年前，只有20%的6、7岁儿童常使用智能手机，而现在的比例为64%；在16至18岁青少年中，使用手机比例继续上升：2014年的比例是88%，现在是97%。

根据该项调查，年轻人普遍积极看待其上网时间。其中，68%的10至18岁的青少年认为，上网有助于和朋友或同学交流；64%的人指出，通过上网增加了知识。与此同时，45%的青少年表示有负面经历，例如，接触到可怕的内容或受到侮辱，17%即约六分之一的受访者报告说，遭受过网上霸凌或侮辱。

10至18岁女孩中，有9%的人说自己受到同龄人的网上性骚扰，5%的人受成年人性骚扰。有类似经历的男孩的比例低得多，分别为1%和2%。数字产业协会Bitkom呼吁，应在数字世界中加强保护青少年。该协会强调，这既要求家长和学校加强教育，也要求应向警察和司法部门提供更好的技术和人力资源。

该分析结果基于Bitkom自己的研究所Bitkom Research对920名青少年所作的一项具代表性的调查。该协会说明，在对少儿调查时，其父母在场。Bitkom的成员来自互联网、软件和电信部门。

（德新社）

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