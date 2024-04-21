德国需全面“翻新改造” 但谁来买单？

（德国之声中文网）巴斯夫化工集团（BASF）是德国工业巨头之一，其业务遍及全球，拥有230个生产基地和近11,2万名员工——其中三分之一在距离法兰克福南部一小时车程的路德维希港（Ludwigshafen）总部工作。巴斯夫董事会主席薄睦乐（Martin Brudermüller）表示：“这是世界上最大的化工基地。”

然而这个最大的化工基地却陷入了困境。“2023年我们在全球各地都赚了钱，但在路德维希港我们亏损了15亿欧元，” 薄睦乐三月中旬在柏林市场经济基金会组织的一次活动上说道。其中最主要的挑战是不断上涨的能源成本以及更高的气候保护目标。

巴斯夫董事会主席薄睦乐对德国作为公司经营地点的区域优势表示怀疑

输电比发电更贵

为实现电气化生产，电力需求将增加三到四倍。但电力从何而来？“我们必须关闭位于路德维希港的高效燃气发电厂，” 薄睦乐苦于寻求替代方案：“如果迫不得已，将会在北海建造风力发电厂。”

巴斯夫已经参股了荷兰海上风电场项目。然而，德国电网运营商于2024年1月将输电线路费用提高了一倍。现在，将电力输送到路德维希港的成本比在北海发电还要高。

能源转型的成本

输电网运营商需要资金来扩建能源基础设施。到目前为止已经规划了大约1.4万公里的新高压输电线路，预计还将增加数千公里。由于德国联邦宪法法院裁决，联邦政府将抗疫资金重新分配给气候项目的做法违宪，原本计划由联邦政府提供的数十亿欧元的补贴被取消。

如今联邦政府必须节省开支，消费者和企业则将承担更多费用。薄睦乐与德国电信以及能源巨头意昂集团（E.on）的董事会成员一同起草了一封信，信中对能源转型带来的财务压力和可能的影响发出警告，并要求以其他方式对能源转型成本进行融资——尤其是考虑到电网使用费预计还将进一步上涨的情况。

基础设施是生存问题

然而，董事会高管批评的不仅仅是能源基础设施问题，他们指出，德国其他基础设施“在许多方面都存在不足”，已经成为“经济增长的障碍”。几十年来，德国的国际竞争力一直依托于非常发达且运行可靠的基础设施，尤其在能源、交通和电信领域。然而近年来，这一竞争优势在逐渐向劣势转变。

“基础设施是一个事关生存的问题，” 薄睦乐说道，并指出德国基础设施存在的问题——破损的道路和高速公路，老旧的桥梁和水道，经常晚点的德国铁路，输电线路缺乏，拖沓的光纤扩建，以及公共管理数字化不足。“如果情况得不到改善，就没有企业会来德国了。”

德国破旧不堪的基础设施

道路、桥梁、铁路——全都破败不堪

这一批评在德国政府内部确实引起了关注。来自自民党（FDP）的数字和交通部长维辛（Volker Wissing )认为，德国基础设施急需翻新改造。对他来说，交通线路最为重要，尤其是铁路、高速公路和国道。仅4500座高速公路桥就已经破败到只能先部分炸毁再重建的地步。

德国铁路40个路段，总长超过4000公里的铁轨和架空接触网已经磨损严重，需完全重建。至2027年，联邦政府的补贴将达到约270亿欧元。但现在就可以预见，这个数额是不够的。

“债务刹车”之争

联邦、州和地方政府远远没有足够的资金来解决基建维修和现代化的积压问题。特别是《基本法》中规定的债务刹车（Schuldenbremse）要求政府在花费时总体应保持量入为出（新增债务上限不得超过GDP的0.35%，紧急状况除外）。

联邦政府正在进行的2025年度预算谈判期间，“债务刹车”规定引发了激烈争论。社民党（SPD）和绿党更希望再次暂停债务刹车，就像过去几年新冠疫情以及乌克兰战争触发的紧急状况一样。自民党则持反对态度，并坚持认为从2025年起所有部门必须节省开支。即使没有用于基础设施建设这样的重大支出，目前的政府预算中依然存在一个250到300亿欧元的缺口。

寻找私人资助者

数字和交通部长维辛支持债务刹车。如果必要的投资无法通过预算实现，就必须另辟蹊径。德国社会非常富裕，维辛呼吁动员私人资金。为此他希望设立一个价值数十亿欧元的基础设施基金，以在数年内募集和整合财政资源。

尽管维辛主要考虑将资金用于交通基础设施建设，其所在党党主席兼联邦财政部长林德纳（Christian Lindner）则对资金的使用设想了更多可能性。林德纳在接受ARD采访时表示，保险公司为其客户管理着巨额资金。 “这些资金可以被用于比如扩建输电网、扩建氢能网——这是值得付出一切努力来尝试的。”

但是这样的基金应该如何运作呢？私人投资者肯定只有在预期可获得相应回报的情况下才会愿意长期投入资金。高速公路上应向所有人征收过路费吗，过桥要交过桥费吗？交通部门对于此类技术性问题尚无答案。

为基础设施建设借贷融资？有人支持

社民党和绿党更愿意将债务刹车改革成通过贷款为基础设施建设融资。这一提议得到了许多经济学家的支持。即使是在提倡严格预算的经济界，也出现了越来越多支持对债务刹车给予更多灵活解释的声音。

德国经济研究所所长许特尔（Michael Hüther）建议，在国家预算之外为基础设施和转型设立5000亿欧元的专项基金。参考对象是为德国联邦国防军设立的特别基金，联邦议院以三分之二多数通过了《基本法》修正案，可绕过债务刹车为联邦国防军专项基金提供1000亿欧元贷款。由于该特别基金法案被纳入基本法，因而具有与债务刹车条款相同的宪法地位。

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