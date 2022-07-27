德国零售业出现近30年来最大跌幅

（德国之声中文网）受高通货膨胀、冠状病毒大流行瘟疫和俄罗斯入侵乌克兰战争影响，德国零售贸易经营额以28年来最大降幅为今年上半年画上句号。根据联邦统计局周一（8月1日）提供的统计数字，扣除通胀因素（按实际价值计算）后，6月份销售额同比下降8.8%。

联邦统计局指出，"这是自1994年以来的同比最大跌幅。" 按名义价值计算，即未扣除通胀因素，营业额仅下降了0.8%。统计学家解释说："名义和实际结果之间的这一差异反映了零售消费品价格高增长，明显影响了人们的消费情绪。"

经济学家们预测，零售业未来的日子依然艰难。私人银行Hauck Aufhäuser Lampe 首席经济学家克吕格尔（Alexander Krüger ）警告说，这恐怕还不是最后一个来自消费者方面的坏消息，"由于消费情绪低下，现在起，消费可能会进一步下降。消费者们正面对严峻的实际收入损失"，今年的天然气价格转嫁也必定抑制消费者热情，因此，他相信，"消费低谷还在后头"。

网上贸易也下滑

在线销售额环比亦走低：扣除通胀因素，与5月份相比，收入减少1.6%。这让人惊讶：经济学家曾预计该领域会有0.2%的微增长。

统计数字显示，6月份，消费者在食品上减少支出1.6%。专家们相信，这可能尤其与食品价格上涨有关，与去年同期相比，食品价格上涨近20%。此外，人们更频繁上餐馆也可能对食品零售业带来了负面影响，5月份餐饮业销售额环比增8.6%。

纺织品、服装、鞋类和皮革制品的贸易无法延续年初以来的积极趋势，6月份，收入环比减少5.4%。

在新冠期间有蓬勃发展的在线贸易也大幅下降。根据所公布的数字，同比跌幅15.1%，为1994年以来之最。

（德新社）

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