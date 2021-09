德国“隐形冠军”迎来中国挑战

(德国之声中文网)中小企业是德国经济的支柱,虽不像西门子、奔驰那样如雷贯耳,但它们当中有很多活跃在全球,占有该行业市场的主要份额,像Krones,Weinig或者Webasto就是这样的例子。

在全球500强企业中,德国只有28家,但全球顶尖的中小企业当中,德国占48%的份额。的确,德国企业99%属于中小型企业,它们为德国提供70%的就业岗位以及90%的培训机会。

它们当中有很多是所谓的“隐形冠军”,这个概念是价格制定公司Kucher & Partners创始人西蒙(Hermann Simon)发明的。他说,“隐形冠军”都是在国际市场上排名前3的企业,同时公众知名度较低。

它们跟中国有什么关系?德国60%的“隐形冠军”在中国生产,换言之,超过2000家中小企业在中国设有生产基地。作为比较,中国在德国只有4家工厂。

西蒙对德国之声表示,目前,德国在全球市场尚有很好的表现,但着眼于未来,“技术创新,尤其是数字化方面,还要付出巨大努力”。

作为目前最大的世界工厂,中国2020年的产能为31.3万亿元(4.6万亿美元),并在5G、量子计算机以及铁路运输领域领先,但在先进的制造业方面,中国只能屈就第二或者第三位。

观看视频 03:33 隐形冠军:后视镜生产商Flabeg

中国赶超

不过,中国政府部署的“赶超”已经拉开帷幕。今年6月,中国6部委联合发布指导意见,到2025年,要培育10000家重点领域“小巨人”、1000家单行业龙头企业。这一涉及今后5年的工业战略转移,旨在在关键领域以及供应链上带来突破,也将减轻中美贸易战造成的损失。

从历史上看,隐形冠军企业具有很强的创新能力,1000名雇员会有31项专利,而大公司1000名雇员平均只有6项专利。2005年中国成为申报国际专利最多的前10名国家,2010年已超过德国。

观看视频 04:05 隐形冠军:Jenoptik

我们不说Made in China或者Made in Germany

“隐形冠军已发展很长时间,积累下很多宝贵经验,但中国正在赶超,有时通过收购德国隐形冠军的手段”,德国经济研究所马特斯(Jürgen Matthes )对德国之声如上表示。西蒙说,2014年至2020年间,中国收购了约300家德国公司,其中有一些属于“隐形冠军”。

实际上,德国隐形冠军企业早已国际化,西蒙指出,它们当中的大部分其80%的利润来自国外市场。

安全技术领域企业KA Schmersal于1997年在中国建立了工厂,其总经理阿穆布罗斯(Michael Ambros)说,在华工厂同我们在伍珀塔尔总部的一模一样,“因此,我们从来不说‘Made in China’或者‘Made in Germany’,而是说‘Made by Schmersal’。”

© 2021年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。