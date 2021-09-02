德国“隐形冠军”迎来中国挑战

（德国之声中文网）中小企业是德国经济的支柱，虽不像西门子、奔驰那样如雷贯耳，但它们当中有很多活跃在全球，占有该行业市场的主要份额，像Krones,Weinig或者Webasto就是这样的例子。

在全球500强企业中，德国只有28家，但全球顶尖的中小企业当中，德国占48%的份额。的确，德国企业99%属于中小型企业，它们为德国提供70%的就业岗位以及90%的培训机会。

它们当中有很多是所谓的“隐形冠军”，这个概念是价格制定公司Kucher & Partners创始人西蒙（Hermann Simon）发明的。他说，“隐形冠军”都是在国际市场上排名前3的企业，同时公众知名度较低。

它们跟中国有什么关系？德国60%的“隐形冠军”在中国生产，换言之，超过2000家中小企业在中国设有生产基地。作为比较，中国在德国只有4家工厂。

西蒙对德国之声表示，目前，德国在全球市场尚有很好的表现，但着眼于未来，“技术创新，尤其是数字化方面，还要付出巨大努力”。

作为目前最大的世界工厂，中国2020年的产能为31.3万亿元（4.6万亿美元），并在5G、量子计算机以及铁路运输领域领先，但在先进的制造业方面，中国只能屈就第二或者第三位。

观看视频 03:33 隐形冠军：后视镜生产商Flabeg

中国赶超

不过，中国政府部署的“赶超”已经拉开帷幕。今年6月，中国6部委联合发布指导意见，到2025年，要培育10000家重点领域“小巨人”、1000家单行业龙头企业。这一涉及今后5年的工业战略转移，旨在在关键领域以及供应链上带来突破，也将减轻中美贸易战造成的损失。

从历史上看，隐形冠军企业具有很强的创新能力，1000名雇员会有31项专利，而大公司1000名雇员平均只有6项专利。2005年中国成为申报国际专利最多的前10名国家，2010年已超过德国。

观看视频 04:05 隐形冠军：Jenoptik

我们不说Made in China或者Made in Germany

“隐形冠军已发展很长时间，积累下很多宝贵经验，但中国正在赶超，有时通过收购德国隐形冠军的手段”，德国经济研究所马特斯（Jürgen Matthes ）对德国之声如上表示。西蒙说，2014年至2020年间，中国收购了约300家德国公司，其中有一些属于“隐形冠军”。

实际上，德国隐形冠军企业早已国际化，西蒙指出，它们当中的大部分其80%的利润来自国外市场。

安全技术领域企业KA Schmersal于1997年在中国建立了工厂，其总经理阿穆布罗斯（Michael Ambros）说，在华工厂同我们在伍珀塔尔总部的一模一样，“因此，我们从来不说‘Made in China’或者‘Made in Germany’，而是说‘Made by Schmersal’。”

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