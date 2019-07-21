德国"限塑令"瞄准轻质手提塑料袋

（德国之声中文网）德国环保部准备立法，禁止在超市收银台出售塑料袋。这里指的是所谓的轻质手提塑料袋，而装水果、蔬菜（一般是顾客自行取用）的那种小塑料袋以及那些特别坚固的塑料袋（理论上可以重复多次使用）则不受影响。

环境部长舒尔策（Svenja Schulze）在一份法律草案中提到，目前，德国平均每年每人消费约20个这种轻质手提塑料袋，未来商家将禁止发放这种"用于让人们在购物地点装东西"的塑料袋。德国《图片报》率先报道了该草案，而德新社现在也拿到了这份文件。

百年无法降解的塑料袋污染着海洋

舒尔策在8月宣布了禁塑料袋的计划。自2016年起，在德国，商家允许向购物者对使用塑料袋收费（当然也可以不收）。这一政策取得了一定成效，人均塑料袋消费量从2015年的68个下降至2018年的24个。对于这一成绩，环境部一开始还是比较满意的，尽管也有一些环保组织批评禁塑的力度不够。而如今该法案表示，"无法预期，基于该协议--只是允许商家对塑料袋收费--（塑料袋的）消费量还能进一步下降"。

德国直销联合会（HDE）已经批评了这个计划中的禁令。而环保组织认为，此举的力度依然不够。德国自然保护联盟表示，纸质购物袋虽然在环境中更易降解，然而其实并不比塑料袋更环保，并要求在法律上对所有一次性购物袋做出规范。环境部的一位发言人也曾在年初时表示，塑料袋"从根本上来说，只是芝麻"：它们在所有塑料包装材料中所占的比例还不足1%。

塑料包装充斥超市

根据法案，这个计划中的禁令也会包含"有机原料制成的以及可以生物降解的塑料手提袋"。环境部长舒尔策在不久前才提醒过，要小心所谓的有机塑料对环境有利的说法。她说，"很遗憾，这种所谓的有机塑料通常是一种（环保）假象"，它们并无法像真正的有机垃圾一样分解。她还表示，"市场上基本就没有真正环保的有机塑料"，但这方面尚且缺乏明确的条例监管。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 你消费着多少塑料？ 非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 为了环境，不要懒惰 从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 涤纶、尼龙和聚丙烯酸 微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 停止微塑料污染！ 柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 轮胎带来的污染 微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 拒绝一次性塑料杯 我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

塑料让世界窒息 你在做什么？ Coffee to go，告别一次性 在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 和塑料瓶说再见？ PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？ 作者: Leonard Proske



王凡/苗子（德新社）