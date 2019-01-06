德国限制脸书收集数据

（德国之声中文网）脸书则表示，会对德国联邦反垄断局周四的该裁决提出上诉。脸书称，反垄断局低估了脸书所面临的竞争。

联邦反垄断局负责人蒙特（Andreas Mundt）表示："未来，脸书将不再被允许强迫用户同意实际上无限制的收集其在脸书以外的数据。"

近年来脸书在全球范围内受到有关隐私保护的质疑，其中包括泄露数千万脸书用户的数据，以及美国大选期间试图影响选举的外部势力有目标的广告投放。

路透社报道说，这尤其在德国受到批评。德国对于个人监控有深切的忧虑，其原因可追溯到纳粹历史以及东德时期。

德国司法部长巴利（Katarina Barley）对这一裁决表示欢迎，称："用户时常并不知晓数据的流动，如果想要使用该服务就无法避免这样的情形。"她说："在与数据有关的滥用权力方面，我们需要加大处理力度。"

反垄断局尤其指出，脸书收集人们在第三方Apps--包括其自身旗下的WhatsApp和Instagram的数据，也包括在线追踪那些并非脸书用户的人们的数据。

这包括，一些网页上嵌有脸书的"点赞"或"分享"按钮，这些网页的访问者数据也受到追踪。

如今，脸书有一个月的时间可以提出上诉。脸书已表示会这么做。在一篇博客文章上，脸书写道："我们不同意他们的结论，打算上诉，以便德国的人们能继续完全收益与我们全部的服务。"脸书称："联邦反垄断局低估了我们在德国所面临的激烈竞争，也错误的评估了我们对欧盟数据保护条例的遵守。"

苗子/达扬（路透社）