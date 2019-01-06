 德国限制脸书收集数据 | 经济纵横 | DW | 07.02.2019

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经济纵横

德国限制脸书收集数据

脸书在德国被明令禁止大范围收集用户数据。一项裁决认为，这个世界最大的社交网络滥用其市场主导地位，在用户不知情的情况下收集其信息。

Facebook - Dislike (picture alliance / dpa)

“点赞”按钮藏“玄机”

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2周前首次爆出美国社交门户网站 Facebook再度遭黑客攻击，数千万用户信息泄露的消息。迫于巨大的压力，Facebook现在公布了最近遭黑客攻击的详细情况。从信息保护的角度来看，这不是个好消息。 (13.10.2018)

门没锁不代表会被闯空门，资安有漏洞也不代表会被入侵。Google+的五十万人的身份资料门户大开，引发一系列检讨。 (09.10.2018)

本周五，欧盟数据保护法案新规(DSGVO)正式生效。凡是使用欧盟公民个人数据的企业，都必须遵守这一法规，不论该企业是在欧盟内还是欧盟外运作。原则上，这些企业至少要在涉及欧盟用户的业务范围中遵守该法规。 (25.05.2018)

“假如纳粹今天掌权，将利用科技犯下何等恶行”，数据保护专家说道。集权国家如果拥有对数据完全的掌控权，令人胆寒。但即使不生活在监控下的国家，仍要谨慎对待个人信息数据。 (23.05.2018)

剑桥分析数据公司造成270万脸书用户个资外泄，脸书执行长扎克伯格在美国国会被拷问之后，又亲身前往欧洲表达歉意。 (23.05.2018)

33岁的脸书首席执行官扎克伯格告诉国会议员，脸书数据遭到滥用“是我的错，我很抱歉。”他证实脸书正在协助与俄国干预2016年美国总统大选有关调查。 (11.04.2018)

（德国之声中文网）脸书则表示，会对德国联邦反垄断局周四的该裁决提出上诉。脸书称，反垄断局低估了脸书所面临的竞争。

联邦反垄断局负责人蒙特（Andreas Mundt）表示："未来，脸书将不再被允许强迫用户同意实际上无限制的收集其在脸书以外的数据。"

近年来脸书在全球范围内受到有关隐私保护的质疑，其中包括泄露数千万脸书用户的数据，以及美国大选期间试图影响选举的外部势力有目标的广告投放。

路透社报道说，这尤其在德国受到批评。德国对于个人监控有深切的忧虑，其原因可追溯到纳粹历史以及东德时期。

德国司法部长巴利（Katarina Barley）对这一裁决表示欢迎，称："用户时常并不知晓数据的流动，如果想要使用该服务就无法避免这样的情形。"她说："在与数据有关的滥用权力方面，我们需要加大处理力度。"

反垄断局尤其指出，脸书收集人们在第三方Apps--包括其自身旗下的WhatsApp和Instagram的数据，也包括在线追踪那些并非脸书用户的人们的数据。

这包括，一些网页上嵌有脸书的"点赞"或"分享"按钮，这些网页的访问者数据也受到追踪。

如今，脸书有一个月的时间可以提出上诉。脸书已表示会这么做。在一篇博客文章上，脸书写道："我们不同意他们的结论，打算上诉，以便德国的人们能继续完全收益与我们全部的服务。"脸书称："联邦反垄断局低估了我们在德国所面临的激烈竞争，也错误的评估了我们对欧盟数据保护条例的遵守。"

苗子/达扬（路透社）

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