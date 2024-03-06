 德国防长: "个人操作不当"导致电话会议遭窃听 | 德国新闻 | DW | 06.03.2024

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德国防长: "个人操作不当"导致电话会议遭窃听

德国空军高层有关金牛座导弹的一次内部电话会议遭俄罗斯窃听的事件曝光后，德国国防部长表示，德国军队的通讯系统是安全的，此次窃听事件纯属"个人操作不当"而引发。

德国防长皮斯托里乌斯表示，这名军官是以不安全线路接入电话会议的，因此使俄罗斯人得以窃听通话

德国防长皮斯托里乌斯表示，这名军官是以"不安全线路"接入电话会议的，因此使俄罗斯人得以窃听通话

（德国之声中文网）周二，德国国防部就"窃听门"事件举行新闻发布会，向媒体通报了"窃听门"事件初步调查的结果。德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius ）表示，此次窃听事件的发生，是一位与会者"操作不当"导致的。

这位国防部长表示："我们的通讯系统并没有被破解。这次电话会议之所以被窃听，是个人操作不当造成的。"

他表示，一名从新加坡加入电话会议的德国军官造成了数据外漏。当时，这名军官正在参加新加坡航空展，他从下榻的酒店里拨通了电话会议。皮斯托里乌斯表示，俄罗斯情报部门对航空展和相关酒店采取了大面积有针对性的窃听行动。

皮斯托里乌斯介绍说，这名军官是在当地时间午夜时分以移动网或无线网等"不安全线路"接入电话会议的，因此使俄罗斯人得以窃听到他的手机通话，并对这次内部谈话进行了录音。皮斯托里乌斯宣布，军方将在技术和组织层面上采取相应措施，避免今后发生类似事件。

德国军队不堪一击？

与此同时，皮斯托里乌斯还排除了俄罗斯特工切入德国军方电话会议的可能性。他还警告说，不应因此次俄罗斯窃听事件的发生，而惊慌失措。他说："普京在进行一场卑鄙的游戏，我们不应被俄罗斯的信息战而分化瓦解。"

皮斯托里乌斯表示，对"窃听门"事件的相关人士将展开前期调查。调查结束后，在就是否启动处分程序做出决定。

他说："对个人进行惩处的问题，现在并没有被提上议事日程。"我目前认为，不会调查出更糟糕的情况。如果是这样，那么我绝不会因为普京的游戏而牺牲我最好的军官。"

他表示，调查工作仍在继续，需要澄清的问题包括，电话会议中是否谈到了不应在这类平台提及的内容。此次电话会议是在 WebEx平台上进行的。德国联邦军和国防部使用这款美国软件进行保密级别为"机密-仅限公务用途"或以下的电话会议。这也是最低的保密级别。

德国防长：”个人操作不当，导致了数据泄露。“

德国防长：”个人操作不当，导致了数据泄露。“

《明镜》周刊报道称，德国军事反情报局（MAD）对"窃听门"事件进行的初步评估显示，就电话会议所涉及的内容而言，并没有必要采取更高级别的保密措施，因为很多属于公开信息。

窃听门事件发生之后，德国国防部长皮斯托里乌斯一再强调要对俄罗斯的信息战保持警惕。但据《图片报》、《焦点》等媒体报道，这位防长自身的保密意识也有待提高。事情的起因是，皮斯托里乌斯在联邦国防军官网上发布了"窃听门事件"初步调查结果的新闻稿，并为新闻稿设置了密码保护。但给出的密码竟然是：1234。

 

（综合报道）

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