德国防长谈中东和印太局势

德国国防部长皮斯托里乌斯接受德国之声专访时表示，在哈马斯和真主党领袖被暗杀之后，尽快缓和中东局势已经成了当务之急，因为冲突继续升级的后果不堪设想。

（德国之声中文网）周三，正在美国夏威夷访问的德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）接受德国之声专访。他表示，当前国际社会面临多重安全危机，在此大背景下，德国的国防政策也应不断进行调整。

皮斯托里乌斯此次访美，是为了视察德国海军参加美国主导的环太平洋（RIMPAC）海上军演的情况。皮斯托里乌斯对德国之声表示，尤其在哈马斯政治领导人哈尼亚（Ismail Haniyeh）遇刺身亡的事件发生之后，尽快缓和中东紧张局势至关重要。

“我们不希望中东局势进一步升级”

皮斯托里乌斯呼吁，应通过外交手段努力防止以色列同邻国的紧张关系继续升级。10月7日，极端武装哈马斯对以色列发动的恐怖袭击，引发了以哈战争。目前这场冲突的影响已经在不同程度上蔓延至约旦河西岸、黎巴嫩、叙利亚和伊朗。

德国国防部长皮斯托里乌斯表示，他认同美国防长奥斯汀的观点，即中东局势是可以避免继续升级的。皮斯托里乌斯对德国之声说：“我们需要防止局势进一步升级，因为升级的后果，是任何人都不想看到的，也是无法想象的。我们不希望出现这样的后果，也不需要这样的后果。”“我们必须尽一切努力让中东尽快恢复和平。”

德国防长皮斯托利乌斯在夏威夷视察海上军演。 图像来源: Soeren Stache/dpa/picture alliance

周二和周三，真主党最高领导人舒克尔和哈马斯政治领导人哈尼亚相继遇刺身亡，整个中东地区局势急剧升温。以色列方面称，以军在黎巴嫩首都贝鲁特发起行动，杀死了舒克尔，因为此人此前策划了针对戈兰高地的袭击行动，造成12名儿童死亡。

印太地区需要加强国际合作

面对中国咄咄逼人的扩张行为，皮斯托里乌斯特别强调了国际社会在印太地区加强合作的重要性。

本周一，由美国、日本、澳大利亚和印度共同出席的四方会谈发表的联合声明中，各方对中国在南中国海的危险行为深表忧虑，并承诺会为捍卫该地区海洋安全付出更多努力。在采访中，皮斯托里乌斯还强调，对于菲律宾和韩国等认为受到中国欺压的国家，德国将向他们提供支持。他表示，德国正在修正出口管制条例，以加强同上述地区盟友的防务合作。

皮斯托里乌斯表示，德国派遣两艘军舰同其他盟友一道参加南中国海巡航是发出了“一个强有力的信号”，表明德国时刻关注着局势的变化，也表明“我们坚定捍卫以国际规则为基础的国际秩序，涉及到弱小国家时尤为如此。”

“北约成员国需要为自身安全付出更多努力”

皮斯托里乌斯对德国之声表示，在俄罗斯侵略乌克兰的大背景下，欧洲伙伴和北约成员国必须“为自身安全做出更多努力”。他呼吁欧洲增加国防支出，因为战火已经威胁到北约东翼。他还表示，乌克兰作为抵御俄罗斯侵略的坚固堡垒，应当获得更多的支持。他说：“我们必须加强乌克兰的自卫能力，尤其是空防能力。”

皮斯托里乌斯表示，即将于11月举行的美国总统大选，并不会影响对乌克兰的支持。他说：“无论是谁入主白宫，我们都必须做我们必须做的事情，我们必须和我们的盟友团结一致。这就是我们未来需要做的工作。”

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