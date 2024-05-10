德国防长访问美国 将为乌克兰购置三套海马斯

正在美国访问的德国国防部长皮斯托里乌斯宣布，德国将为乌克兰购买三台"海马斯"高机动性多管火箭系统。皮斯托里乌斯还向美国防长奥斯汀承诺，德国将进一步加强军事参与。

（德国之声中文网）同美国防长奥斯汀举行会谈后，皮斯托里乌斯在华盛顿表示：“这些海马斯系统来自美军库存，购置费用由德方承担。”据称，购买这些哈马斯系统大致要花费数千万美元。供货方式还需同华盛顿方面进一步协调。“海马斯”是一种安装在载重车上，因而机动性极高的多管火箭炮发射系统，射程可达大约75公里，2022年6月首次向乌克兰提供。这款武器投入乌克兰战场后，曾迫使俄罗斯军队不得不将后勤供给基地转移至远离前线的地点。

同美国防长奥斯汀举行会晤前，皮斯托里乌斯于周四参观了生产爱国者防空系统的雷神公司。他同公司管理层就缩短供货时间的可能性进行了讨论。今年夏季，双方还将就购买更多爱国者系统签署协议。



此外，德国国防部长皮斯托里乌斯还参观了波音旗下一家设在费城的直升机工厂。这里主要生产Typ CH47-F "Chinook" 重型运输机。德国联邦国防军在此订购了60台最新款机型。联邦国防军期望这一机型投入使用后，能否减轻空军转移人员和物资的负担。美方已经向皮斯托里乌斯承诺，2027年前完成供货。

皮斯托里乌斯参观了波音旗下一家设在费城的直升机工厂 图像来源: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

皮斯托里乌斯还向华盛顿方面承诺，德国愿为欧洲及全球安全承担更大的军事责任。与此同时，他也呼吁美国政府，不要松懈在欧洲安全事务上的共同参与。

皮斯托里乌斯强调，在跨大西洋关系中，德方愿意为公平分配负担做出更多贡献。他表示，北约各成员国中，德国已经实现了将国民生产总值2%用于国防开支的目标，此外，皮斯托里乌斯还提及了德国在立陶宛部署战备旅以及推动欧洲共同空防倡议的进展。

美国国防部长奥斯汀在五角大楼发表的演说中，也详细讲述了德国为帮助乌克兰抵御侵略、为强化北约以及为促进中东、非洲和巴尔干地区安全稳定所作出的贡献。奥斯汀说：“无论是在阻遏克里姆林宫的侵略野心，还是在强化印太地区稳定方面，我们这两个令人骄傲的民主国家都在携手并进。德国过去是、现在仍是我们强大而可靠的盟友。”

（德新社，法新社，路透社）

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