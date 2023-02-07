德国防长突访基辅 承诺提供豹1A5型主战坦克

（德国之声中文网）商业新闻网站“商业内幕”（Business Insider）此前曾报道称，德国政府已为向乌克兰提供187辆豹1主站坦克打开绿灯。其中88辆该型号坦克来自德国战斗车辆制造商莱茵金属（Rheinmetall），99辆由弗伦斯堡的军工企业FFG公司提供。

但最终实际批准的是178辆。这些坦克目前被存放在军工厂或者仓库。具体能实际向乌克兰交付多少辆坦克，最终要取决于“必要的维护保养工作”。莱茵金属公司方面表示，今年可以向乌克兰运送最多25辆豹1坦克。

“商业内幕”此前从德国政府圈内获得的消息显示，维修保养这些坦克的资金尚无着落，而且也不清楚是不是所有坦克都还具备作战能力。

这些坦克不是由德国一个国家提供，而是来自欧洲多个国家。丹麦、德国和荷兰三国国防部共同发表的一项声明称，三国从工业库存中提供翻新的豹1A5型坦克。其它国家同样也可以参与进来。比利时已经表达出兴趣。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周二（2月7日）突访乌克兰。他在基辅表示，乌克兰方面会收到100多辆豹1A5主战坦克，但是将分段式交付。今年夏天交付20到25辆，年底前增加至80辆。现在的目标是到2024年第二季度总共交付超过100辆豹1A5坦克，以确保乌克兰军队可以组成3个坦克营。

皮斯托里乌斯在访问时说，他希望向乌克兰提供豹1坦克可以帮助乌克兰军队继续保持防御能力、抵御俄罗斯军队的袭击。他还表示，已经有600名军人开始参加相关培训。德国还会提供豹1坦克所需的弹药和相关配件。

皮斯托里乌斯在基辅与乌克兰总统泽连斯基举行了会面。出于安全考虑，这次访问事先没有对外公开。

许多军事专家都预测，俄罗斯即将对乌克兰展开春季攻势。对于急需构建军事防御的乌克兰军队来说，无论是豹1还是豹2坦克，都将来得太晚。

很长一段时间，德国在向乌克兰提供豹2主战坦克和允许其他国家向乌方提供德制坦克方面背负极大压力且犹豫不决，主要是因为担心这可能导致俄罗斯在乌克兰的战争升级。

“商业内幕”引述德国政府内部非正式的看法认为，向乌克兰提供西方坦克的意义不在于坦克本身，而在于弹药。因为例如豹式坦克使用北约105毫米标准口径的炮弹，这可以更好地改善乌克兰的弹药供应，因为乌克兰自身已经无法再为老旧的苏式坦克生产炮弹。因此从长期来看，乌克兰军队“持久作战”的能力将大大提升。

为什么乌克兰需要西方坦克？

（综合报道）

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