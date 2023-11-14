德国防长：欧盟军援乌克兰百万弹药承诺难兑现

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周二（11月14日）在布鲁塞尔参加欧盟防长会议时表示，欧盟在2024年春季前向乌克兰交付一百万枚弹药的计划恐怕难以实现。「一百万（弹药）是难以实现的，我们必须认识到这一点。」

据皮斯托里乌斯称，生产能力不足是主要原因，但德国通过签订框架协议，已经在增加产能方面做出重大贡献。他同时强调，生产过程「就是如此」，即便是战时经济的决定，也不可能隔天就投入生产并且满足需求。

各国正联合订购155毫米炮弹，但人们对军工业是否有能力及时产出足够炮弹表示质疑。皮斯托里乌斯明确表示，他一直对欧盟3月份提出的一百万目标感到怀疑。「我没有承诺一百万，而且是有意为之。」他指出，在欧盟做出决定之前已有人提醒：「做出一百万的决定很容易，而且资金已经到位，但是产能必须跟上。」他补充说，遗憾的是，这些警告之声现在被证明是正确的。

在周二布鲁塞尔的国防部长会议上，欧盟援乌项目的进展以及未来的援助计划成为主要议题。今年3月20日，欧盟向乌克兰承诺在12个月内提供100万枚弹药，用于对抗俄罗斯的防御战。这些弹药将从成员国库存以及通过新的联合采购项目提供，以防止乌克兰军队出现弹药短缺的情况。

根据欧盟方面提供的信息，欧盟迄今只向乌克兰交付了约30万枚弹药。皮斯托里乌斯，目前正在与国防工业密切协调，寻求更快实现计划的途径。「必须提高产能并加速生产，这是当务之急。」

欧盟：下定论为时过早

尽管越来越多人怀疑是否能够达到目标，欧盟官员坚称现在说目标无法实现还为时过早。欧盟外交与安全事务高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，一个主要问题是欧洲军工公司将大约40%的国防产品出口到其他国家。「也许我们需要做的是尝试将产品优先转向需要的国家，也就是乌克兰。这将是一次相当大的变革。」

欧盟内部市场与服务执委布瑞东(Thierry Breton)表示，提高产量的努力正在出现成果，欧盟应该能够每年生产一百万枚弹药。

爱沙尼亚国防部长佩夫库尔（Hanno Pevkur）表示，该国已经下了价值2.8亿欧元的弹药订单, 「这是目前欧洲最大规模的采购」。「我们将尽力交付弹药给乌克兰，因为他们有这个需要。」

「看看俄罗斯。他们如今的产量比以往任何时候都要多。他们正从朝鲜获得弹药。欧洲不能说，俄罗斯和朝鲜能够做到，而我们不能。」

欧盟在兑现弹药承诺遭遇困难的同时，美国国会的反对意见也让人们对主要盟友华盛顿维持供应的能力生疑。

乌克兰的战斗似乎陷入了僵局，此前备受关注的乌克兰反攻未能夺回大片失地。

布鲁塞尔表示，自莫斯科于2022年2月入侵乌克兰以来，布鲁塞尔与欧盟成员国一起向乌克兰提供了价值270亿欧元的军事援助。

博雷尔今年7月提议，在未来四年新设一个200亿欧元的基金，以帮助支付向乌克兰交付武器的费用。该计划也是七国集团誓言向基辅提供长期安全承诺，帮助其抵御俄罗斯侵略的一部分。但在主要成员国的质疑下，有关这项欧盟倡议的讨论始终停滞不前。

德国上周表示，联邦政府计划在2024年将对乌克兰的军事援助提高一倍，达到80亿欧元，但德国不愿向欧盟投入更多资金。

博雷尔说，欧盟将在本月底前向乌克兰提交一份修订计划，欧盟领导人将在12月就批准该计划进行辩论。

（德新社、法新社）

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