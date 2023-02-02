德国防长：明年再派军舰前往亚太

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德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）结束香格里拉会议后在印尼接受DW采访，他说，明年德国仍将派军舰前往亚太地区展示军事存在，但是否穿越台海，目前尚未决定。
德国国防部长皮斯托里乌斯在香格里拉对话上表示，印太地区如果发生武装冲突，也会对欧洲和德国带来后果。他宣布，2024年将向该地区派出两艘舰只。此外，他还呼吁中国停止招募德国联邦军退役飞行员为中国提供培训。
德国国防部长皮斯托里乌斯在新加坡与中国防长李尚福会晤时，呼吁中国停止招募德国退役空军军官培训中国战斗机飞行员。德媒报道称，有至少数名德国退役空军飞行员在中国提供培训。他们可能泄露德国和北约的战术机密，甚至模拟训练进攻台湾的场景。
印度政府6月5日对外界表示，该国与美国已经达成了一份未来几年的国防工业合作路线图。分析人士认为，此举将让印度在军工领域更具雄心。与此同时，德国防长批评印度过于依赖俄罗斯军火。
一年前，德国总理肖尔茨宣布将拨出1000亿欧元专款，用于提升德国联邦国防军军备。但批评人士指出，自那以后并没有太多实质性进展。
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