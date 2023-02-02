 德国防长：明年再派军舰前往亚太 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2023

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时政风云

德国防长：明年再派军舰前往亚太

德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）结束香格里拉会议后在印尼接受DW采访，他说，明年德国仍将派军舰前往亚太地区展示军事存在，但是否穿越台海，目前尚未决定。

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01.02.2023 *** German Defense Minister Boris Pistorius, right, sits on a Leopard 2 tank at the Bundeswehr tank battalion 203 at the Field Marshal Rommel Barracks in Augustdorf, Germany, Wednesday, Feb. 1, 2023. After the government's decision to deliver fourteen Leopard 2 tanks to Ukraine, the capabilities of the Leopard 2A6 main battle tank are shown at a presentation in Augustdorf. (AP Photo/Martin Meissner)

买买买！德防长访坦克营   促订购新豹式坦克 02.02.2023

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03/06/2023 *** Boris Pistorius (l, SPD), Bundesminister der Verteidigung, trifft sich mit dem Chinesischen Verteidigungsminister General Li Shangfu (3.v.r). Der Minister nimmt am asiatischem Sicherheitsforum „Shangri La Dialogue“ teil.

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