德国防长：明年再派军舰前往亚太

德防长会李尚福 2024将再向印太派船

德国国防部长皮斯托里乌斯在香格里拉对话上表示，印太地区如果发生武装冲突，也会对欧洲和德国带来后果。他宣布，2024年将向该地区派出两艘舰只。此外，他还呼吁中国停止招募德国联邦军退役飞行员为中国提供培训。