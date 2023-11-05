德国防长：德国须有"作战能力"

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯周日表示，在当前全球局势下，德国须有作战能力。这位社民党政治家向德国电视二台表示："我们必须做好思想准备，欧洲可能面临战争。"他说，无论是联邦国防军，还是德国社会，都须做好防御准备。

皮斯托里乌斯也驳斥了对他自1月接任国防部长以来工作进展缓慢的批评。

肖尔茨："时代转折"

近来数周，德国被批评缺乏政治意愿对抗俄罗斯对乌克兰的侵略行为。退休美国将军霍奇斯（Ben Hodges）向德国电视二台表示，德国未能直面对国际民主秩序的威胁。

不过，皮斯托里乌斯所说德国军队须做好战争准备，这不单意味着数十年来德国缩减军费开支的改革需要逆转，也意味着观念上的重新定向。也就是说，海外维和使命减少，比如在阿富汗或马里，焦点更多转向德国和欧洲的自我防御。

自柏林墙倒塌、华沙条约组织的威胁终结，欧洲经历了30年相对的和平，这让德国军队的性质也发生了改变。

皮斯托里乌斯说："我们不可能在19个月内改变这一切。"他同时补充说，总理肖尔茨去年在所谓"时代转折"讲话中宣布的1000亿欧元特别军费有三分之二已经落实为合同。不过，"问题是，合同并不会即时转化为生产和交货--这一切都需要时间"。

欧洲外交关系委员会（ECFR）德国与欧洲安全政策专家罗斯（Rafael Loss）认同这一说法。"工业订单需要很长时间。工业界需要加大产能，需要时间组装十分复杂的武器系统并融入联邦国防军系统。"

不过，他认为，皮斯托里乌斯所进行的改革仍是表面化的。

德国外交政策协会（DGAP）研究员马特（Aylin Matlé）则认为，责任不在皮斯托里乌斯。"我认为他的前任兰布莱希特（Christine Lambrecht）浪费了一年对军队现代化革新的时间，她所做的太少。"马特向德国之声表示，不少进程的加快是皮斯托里乌斯的功劳。"此外，也不能低估财政方面的负担。联邦议会国防委员会的计算显示，事实上，军队还需要3000亿欧元完成现代化革新。"

马特补充说："这也不单是钱的问题。还有人手。联邦国防军征召不到足够的士兵。目前军队有18.3万人，目标是20.3万人，但申请人数下降。联邦国防军需要成为有吸引力的雇主。"

国防军头重脚轻？

专家罗斯认为，联邦国防军需要进行必要的结构改革，其中包括，军中军官的人数很高，和1980年代末持平，但当时的军队规模要大得多。如今，将军多，士兵少，船舰和坦克人手不足。他说："德国军队现在是头重脚轻，这当然也影响战斗力。"

此外，德国政界和社会对于德国"须做好战争准备"仍须扭转观念。14年前，时任德国防长古滕贝格有关阿富汗局势的表态就曾引发争议。他当时说，德国军队面对的是"类似战争的条件"。罗斯说，这样的表态当时让人大惊失色。而如今，"这种战争语言的回归反映出欧洲安全环境的恶化"。

罗斯的担忧是，当前德国的联合政府陷入意识形态分歧而无法及时为德国军队提供后续资金。皮斯托里乌斯估计，1000亿欧元的特别军费将在2027或2028年告罄。

德国政府已经谈及这一问题。绿党籍的经济部长哈贝克本周向《法兰克福汇报》表示，如果认真对待所谓"时代转折"，德国就必须在安全领域采取更多措施。"债务刹车有很好的理由，也适用于本届联合政府的工作。但我们必须更长远地着想，我们所制定的政策规则是否一成不变地适用于时局的变化。"

无论如何，北约制定的成员国GDP的2%用于军费这一目标，代价是高昂的，而这笔资金总要有出处。

德国军队不堪一击？

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。