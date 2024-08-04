德国防长到访菲律宾 两国加强军事合作

德国防长皮斯托利乌斯8月4日在马尼拉与菲律宾防长特奥多罗会晤，双方决定深化两国的军事合作。这也是有史以来德国防长首度到访菲律宾。两国防长在联合声明中强调，海牙国际仲裁庭2016年就南海问题做出的裁决具国际法效力。

（德国之声中文网）德国防长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)和菲律宾防长特奥多罗(Gilberto Teodoro)在会谈后对外界披露，两国计划在今年10月、最晚于年底前在一份防务政策条约中确立深化军事合作的规则和目标。“我们希望在军备领域进行更加密切的合作，比如在防空、海岸防御方面的合作，也可能包括菲律宾采购运输机。”而在此之前，两国首先要扩大军事培训方面的合作。

特奥多罗在新闻发布会上还表示，菲律宾寻求实现军队现代化，以加强对外防御，将“寻求德国作为潜在供应商”。

今年是菲律宾与德国建交70周年。两国寻求深化军事合作是在南中国海局势不断趋于紧张的背景下发生的。今年以来，菲律宾船舰与中方船只屡屡在争议海域发生摩擦；不过，马尼拉不久前刚刚与北京达成一份临时协议，略微缓解了紧绷的局势。

南中国海是全球最重要的贸易航道之一，还蕴藏有丰富的矿产与渔业资源。这里的主权争端牵涉中国、台湾、越南、菲律宾、马来西亚、文莱、印尼等多个国家及地区，其中中国几乎对整个南中国海的岛礁都提有主权诉求。2016年，海牙国际仲裁庭做出裁决，指出南海所有岛礁均不能产生领海、中国不能依照“历史性权利”对南海水域提出主权主张。北京方面则一再否认这份裁决的有效性。

8月2日，皮斯托利乌斯在韩国宣布德国正式加入联合国军司令部 图像来源: Soeren Stache/dpa/picture alliance

德国：协防印太“不针对任何国家”

在8月4日的会晤中，德菲两国防长强调，2016年有关南中国海的裁决是“具有法律效力的终审裁决”。菲律宾防长特奥多罗还说，南海冲突“只有一个原因，那就是中国单方面企图非法夺取南海大部分海域的行为”。特奥多罗表示，菲律宾致力于在国际规则的基础之上与各国合作，“菲律宾不会挑衅中国，我们并不寻求战争。”皮斯托利乌斯也说，德国在印太地区的承诺“不针对任何国家”，而是“专注于维护基于规则的秩序，确保航行自由和保护贸易水道。”

在到访菲律宾之前，皮斯托利乌斯先是视察了在夏威夷参加美国主导的联合军演的德国海空军部队，然后到访了韩国，并在8月2日签署文件正式加入了美国领导的驻韩联合国军司令部，成为该机构的第18个国家。德国由此承诺在半岛发生军事冲突时协防韩国。皮斯托利乌斯表示，此举表明，柏林深信欧洲安全与印太安全密切相关。

中国方面则对北约成员国近年来不断密切与日本、韩国、菲律宾等亚洲国家的关系感到担忧。就在7月底，中国外长王毅在老挝参加东南亚国家外长会议期间表示，“北约插手亚太，势必引发对立对抗，加剧局势紧张，各方须高度警惕，坚决反对。”

（德新社、路透社）

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