 德国防长冯·德莱恩当选欧委会主席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2019

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时政风云

德国防长冯·德莱恩当选欧委会主席

德国国防部长冯·德莱恩在竞选欧委会主席职位的过程中，面临了不少挑战，但她周二仍以些微差距成功当选下一任欧委会主席。

Frankreich Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin | Ursula von der Leyen (Reuters/V. Kessler)

德国国防部长冯·德莱恩周三以九票的些微差距顺利当选欧委会主席。

(德国之声中文网) 德国国防部长冯·德莱恩在欧委会主席的选举中获得383张同意票，以9票的些微差距跨过当选门坎，成为首位女性欧委会主席。 在大会公布最终票数统计后，冯·德莱恩表示她的目标是让欧盟更团结且强盛。

冯·德莱恩在接受德国之声访问时表示，她的首要目标是在2050年达到总碳排放量为零，以及数位化。 她认为这两个议题是目前欧盟最大的担忧，也是最大的机会。 德国总理默克尔也在第一时间恭贺冯·德莱恩，称她为一个称职且愿意以极大决心来对抗挑战的欧洲人。默克尔的发言人在推特上说: 「虽然我即将失去一名长期共事的部长，但我也因此在布鲁塞尔赢得一位新伙伴。 」

延伸阅读:容克接班人选对中国“不够友好”？

本月初刚当选新任欧洲理事会主席的比利时现任首相米歇尔 (Charles Michel) 也在推特上表态支持冯·德莱恩。 他表示他期待与冯·德莱恩一起为了欧洲的未来而紧密合作。 他说: 「让我们一同为所有欧洲人的利益努力!」

首位领导欧盟的女性 

Deutschland Angela Merkel, Annegret Kramp Karrenbauer und Ursula von der Leyen beim CDU Parteitag (Imago Images/IPON/S. Boness)

德国总理默克尔也在第一时间恭贺冯·德莱恩，称她为一个称职且愿意以极大决心来对抗挑战的欧洲人。

冯·德莱恩周二 (7月16日) 花许多时间在说服质疑她政策走向的议员们，而她也承诺在上任后的100天内，会提出法案让欧洲成为首个在2050年达到总释放碳量为零的政治实体。 由于欧盟议会选举结果削弱了中间偏右及中间偏左政党的影响力，导致两党提出的欧委会主席人选都无法获得足够支持。 在这样的情况下，冯·德莱恩成为了一个妥协情况下所推出的候选人，而这也使她的选情更加艰难。

冯·德莱恩将于周三 (7月17日) 辞去德国国防部长的职务，并在今年11月1日接替容克，成为新任欧委会主席。 她将成为欧盟创立以来，首位领衔欧盟行政部门的德国人。 容克也于周二恭贺冯·德莱恩，他说: 「欧委会终于有首位女性领袖。 这个职位有很大的责任，也充满挑战，但我相信妳会是个优秀的主席。 欢迎回家!」

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冯·德莱恩是谁？

杨威廉/罗法(美联社/路透社)

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