德国防长兰布雷希特请辞

（德国之声中文网）社民党政治家兰布雷希特周一（1月16日）宣布辞去国防部长一职。兰布雷希特在书面声明中写道：「长达数月以来，媒体对我个人的关注，盖过了针对士兵、联邦国防军及安全政策决定的符合德国公民利益的客观报道和讨论。」

「士兵的宝贵工作以及业务领域中许多积极进取者必须被摆在首位。因此我决定请辞职务。」她感谢致力于保卫人们安全的所有人，并由衷祝福他们未来一切顺利。

管理失败

上周五晚间，媒体便开始传出兰布雷希特有意请辞的消息。数月来，兰布雷希特的领导能力不断遭受抨击。她因为联邦国防军军备采购进展缓慢以及缺乏专业知识受到批评，在公开场合的表现也受到舆论挞伐。例如，兰布雷希特在联邦国防军直升机上拍下儿子共乘的照片登上新闻版面。跨年夜她在Instagram上发布的视频也引起众怒。视频中，兰布雷希特站在柏林的一座广场上发表新年贺词并谈到乌克兰战争，背后却传来热闹的跨年烟火声。

兰布雷希特的请辞意味着德国内阁的一个核心职位出缺 。在俄罗斯对乌克兰发动战争后，联邦国防部动向一直是各界关注的焦点。德国去年启动一项价值1000亿欧元的计划，用于提升国防军备。国防部在支持乌克兰方面也扮演重要角色。长期以来，肖尔茨不断为遭受批评的兰布雷希特辩护。

谁来保卫欧洲的天空?

继任人选

据德国政府发言人霍夫曼表示，总理已经接受国防部长兰布雷希特的辞呈。依照惯例，肖尔茨必须立即向联邦总统提出新的继任者人选建议。但据霍夫曼称，本周一应该还不会提出人选；对肖尔茨而言，重要的是内阁的男女比例保持平衡。霍夫曼补充说，总理尊重兰布雷希特的决定，并感谢她为工作的付出。

根据执政协议，国防部由社民党执掌。数日来，外界猜测可能的继任人选是德国联邦议会国防专员伊娃·霍格尔（Eva Högl）、国防部国务秘书（ Siemtje Möller）、社民党领导人克林贝尔（Lars Klingbeil）或劳工部长海尔（Hubertus Heil）。联邦总理府部长施密特（Wolfgang Schmidt）也被认为有被任命的可能。

随着社民党、绿党和自民党于2021年底组建执政联盟，兰布雷希特接管了联邦国防部。在此之前，兰布雷希特在上届默克尔内阁中任联邦司法部长，也曾领导联邦家庭事务部。

（德新社、路透社、法新社）

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