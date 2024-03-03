 德国防部承认遭俄窃听 肖尔茨总理备受质疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2024

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时政风云

德国防部承认遭俄窃听 肖尔茨总理备受质疑

德国联邦国防部昨天承认了空军内部对乌克兰供应“金牛座”巡航导弹的机密谈话遭到了窃听。俄罗斯媒体公开的窃听内容显示，德国空军认为提供“金牛座”并不需要德国士兵入境乌克兰。这明显与肖尔茨总理此前的说法不符。

肖尔茨是否在“金牛座”导弹问题上提供了假消息？

肖尔茨是否在“金牛座”导弹问题上提供了假消息？

（德国之声中文网）在野的联盟党团借此事件向德国总理肖尔茨发起了质疑。联邦议员多布林特(Alexander Dobrindt)在接受《明镜周刊》采访时就抨击肖尔茨当初拒绝向乌克兰提供"金牛座"巡航导弹时，使用了一个并不符合事实的理由。他因此要求德国总理向联邦议会给出一个解释，"不排除成立一个议会调查委员会"。同样来自联盟党团的资深议员勒特根(Norbert Röttgen)更是在接受《每日镜报》采访时问道："为什么俄罗斯情报机关或者更高级别部门能够通过披露窃听内容对德国总理造成如此严重的损害？"

就在2月底，肖尔茨总理曾说，如果向乌克兰提供"金牛座"导弹，就很可能因为必须向乌克兰境内派兵，从而被卷入战争。他以此为由拒绝提供这种射程可以深入俄罗斯境内的巡航导弹

但是现在俄方披露的窃听信息却呈现了另一种局面：2月19日，包括德国空军总监格哈茨(Ingo Gerhartz)在内的4名空军高级军官召开了一次机密内部会议，为接下来向国防部长皮斯托利乌斯(Boris Pistorius)的汇报做准备。这次会议以网络连线方式举行，讨论了向乌克兰供应"金牛座"导弹的各种可能性。四名军官认为，若想快速交付，就必须向乌克兰境内派遣德国军人。不过，让乌克兰军人独立操作该型导弹也是可行的，不过他们在德国境内培训可能需要耗费好几个月。此外，这几名军官还讨论了"金牛座"可能攻击的军事目标，其中包括链接俄罗斯本土和被占克里米亚半岛的刻赤海峡大桥。

由瑞典德国联合研发的“金牛座”远程巡航导弹不仅仅可以挂载在德国空军的“台风”战斗机上。乌克兰空军的苏24、苏27战机也同样可以挂载

由瑞典德国联合研发的“金牛座”远程巡航导弹不仅仅可以挂载在德国空军的“台风”战斗机上。乌克兰空军的苏24、苏27战机也同样可以挂载

机密会议竟然转接手机？

机密内部会议的内容被俄媒"今日俄罗斯"披露。现在，德国军事反情报局(MAD)开始就泄密原因展开调查。根据德新社掌握的信息，四名空军高级军官使用了WebEx软件进行了网络联系会议。德国国防部一名发言人对德广联承认，空军高层确实使用了"一种不够安全的通讯工具"。

《图片报》进一步指出，这次涉及泄密的WebEx会议通过国防部办公室的固定电话又转接到了军官的手机上。现在有关部门正在调查该次会议所谈内容究竟属于哪一机密级别。此外，国防部还在研究WebEx软件是否能至少用于最低一级的机密内容上。

德国朝野各党现在都纷纷呼吁加强安全保密工作。联邦议会绿党党团副主席布鲁格(Agnieszka Brugger)警告说，俄罗斯方面今后几个月可能还会有其他的破坏行动，"近日来的事件表明，普京正试图通过假消息、破坏稳定、间谍行为来对我们的开放社会造成严重的负面影响。"

同属绿党的联邦议员、议会情报机构监督委员会主席冯诺茨(Konstantin von Notz)也说，必须尽快查清这究竟只是一次性的孤立事件还是一个体制性的问题。"显然，所有的宪法机关以及安全部门都需要一个真正的'时代转折'，尤其是考虑到通信安全问题。"

（德广联、德新社等）

“金牛座”巡航导弹有哪些特性？

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