德国防疫用品告急 自产为何这么难？

（德国之声中文网）"消防员绝对不会不戴防护用具就奔赴火场，但现在人们希望我们这么做"，一位德国医疗护理工作人员在接受德国西南广播电台（SWR）采访时如是说。让他感到愤怒的是：德国许多地方政府没有按照所承诺的那样，为奋战在新冠抗疫一线的医疗人员提供足够的包括口罩、防护服在内的防疫必需品。甚至像罗伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）这样的权威防疫信息机构也曾表示某些防护品，比如口罩，可以重复使用。

德国医疗护理人员维权组织"Care Slam"的发起人法尔克奈尔（Yvonne Falckner）日前在德国新闻时政访谈节目《Maybrit Illner》中表示，德国目前正处于大量缺乏医护用具的处境。身为医疗人员的她，每天工作12个小时。尤其是所有在德国养老院工作的护理人员，更需要大量的防护装备，因为他们每天需和老年人这一新冠高危人群密切接触。

在德国新冠疫情首次大规模爆发地--海因斯贝格县（Heinsberg），县长普什（Stephan Pusch）一周前向中国最高领导人习近平直接发出求助，希望中国能援助口罩和防护服等医用物资，也寻求开展更多的抗疫经验交流。普什当时指出，他所管辖的海因斯贝格县的口罩和防护服"只够用几天"。

海因斯贝格县长普什

海因斯贝格县在今年的传统狂欢节庆祝后传出了新冠疫情大范围扩散的消息。2月25日，一位47岁男子和他的妻子新冠病毒核酸检测结果为阳性。之前，这两人参加了该县有大约300人参加的狂欢节活动。截至3月30日，在海因斯贝格县有近1258人感染，32人病逝，491人痊愈，是全德国首屈一指的新冠疫情重灾区。

习近平的回信

中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳受中国驻德国大使吴恳委托，在第一时间对海因斯贝格县发出了回应，核实情况并请对方提供所需防疫物品清单。3月29日，中国驻德国大使吴恳同德国北威州海因斯贝格县长普什通电话，承诺代表中国政府向该县捐助防疫物资。

海因斯贝格县的新闻发言人赫尔维兹（Ulrich Hollwitz）于3月30日向德国之声表示，向中方的求助已经初步显现效果。中国驻杜塞尔多夫总领事已经于求助信息发出几天后，从德国向该县调派了一批口罩。中国国家主席习近平已经回应了该县的呼吁，委托中国驻德大使吴恳转达。双方目前正在进一步筹划救援物资的运输。

海因斯贝格县官方并不清楚中国所将提供的防疫物质系捐赠还是有偿。但赫尔维兹表态称："实话说，这根本不重要，我们也可以为此付钱。重要的是我们能得到这些物质，因为我们现在急需它们"。

杯水车薪

海因斯贝格县是德国首个大量爆发新冠感染病例的地区，因此得到广泛关注。在此背景下，它目前能够仍然获得防护用品的情况在整个德国并不具有代表性。更多的医疗机构以及养老院新冠抗疫防护品紧缺其实更加严重。德国地方医院联合会和医生工会-马堡联盟（Marburger Bund）主席尤娜（Susanne Johna）本周一（3月30日）向德国西南广播电台表示：虽然德国目前仍然有充足的危症病房和普通病房的硬件条件，但四周来，德国的医疗体系一直处于防护用品紧缺的状态。德国的医疗工作人员原本认为会及时得到抗疫物质。"但很可惜，目前这一切都没有发生。能看到的只有杯水车薪。"尤娜认为："唯一的解决方案是，让德国自己生产防护用品"。

自己产口罩为何那么难？

作为制造业大国，德国的汽车、机械、电子类产品，包括医疗设备多年以来在全球范围内一直处于行业领先的地位。而德国目前极度紧缺的抗疫防护用品从技术上来说，远没有上述产品复杂。为何还如此紧缺呢？

汇集中国各大媒体的报道，中国是全球最大的口罩生产和出口国。年产量约占全球50%。2019年生产50亿只，居世界第一。新冠疫情爆发后，中国迅速提高了口罩的产能。于2月底突破日产量1亿只。这意味着，中国已经消耗了全球口罩产能的大部分原材料和设备。

口罩的原材料主要是高熔指聚丙烯材料加工制成的无纺布。医疗口罩一般采用多层结构，其中最内层和最外层为纺粘无纺布，中间层便是熔喷布。

根据包括"新华社"在内的中国官媒报道，熔喷布，是口罩中起过滤作用的关键材料，是口罩的"心脏"，除了能阻挡较大粉尘颗粒外，还可以通过表面的静电荷将细小粉尘、细菌和病毒飞沫吸住。作为过滤功能口罩的必要原料，1个普通医用外科口罩要使用1层熔喷布，1个N95口罩则至少要用掉3层熔喷布。

相关报道指出，熔喷布生产线投资巨大、技术含量较高、设备安装复杂、对厂房要求高，这些是制约熔喷布产能扩大的重要因素。"国产设备的交货期要3至4个月，进口设备则要6至8个月。"江苏某科技公司负责人向新华社表示。

设备交货用时很长也是德国等西方发达国家目前想自己生产口罩，但步履艰难的主要原因之一。新冠疫情在德国大范围爆发的时间是2月底3月初。按照上述表态，德国想要建立成规模的口罩产能还需要至少6个月的时间。这还不包括产能建立后申请获得卫生资质的时间。

正如海因斯贝格县的新闻发言人赫尔维兹所说，德国目前对医疗防护用品的需求是长期的，源源不断的。所以德国目前也有许多企业已经开始行动，转型生产口罩等医疗防护用品。根据《南德意志报》的相关报道，这些企业包括内衣生产商Mey、汽车零配件供应商ZF和体育服装生产商Trigema。但这些公司的产能与眼下巨大的需求量相比仍然非常有限。